Magnus Rosén: ist zurück mit seinem neuen Projekt M.R.B. und dem Album „Its Time To Rock The World Again“

Its Time To Rock The World Again wurde in dreijähriger Arbeit aufgenommen und enthält sowohl neu geschriebenes Material als auch Coversongs, die alle darauf abzielen, der Musik Tribut zu zollen, die für Magnus Rosén (Ex-Hammerfall) im Laufe seines Lebens große Bedeutung und Inspiration hatte, wie z.B. Scorpions, Gary Moore, Beatles, Rolling Stones, Jimi Hendrix, ABBA und viele mehr.

Das Album ist gespickt mit bekannten Gastmusikern wie Tony Martin (Ex-Black Sabbath), Janne Schaffer (Ex-Abba) und Jonas Hansson (Silver Mountain). Bereitet euch auf einen musikalischen Ritt der besonderern Gangart vor, denn das Album erscheint diesen Freitag, den 21.04.2023!