Nightbearer live auf dem Party.San Metal Open Air 2025

Artist: Nightbearer

Herkunft: Deutschland, Paderborn

Auftritt: Party.San Metal Open Air 2025, Zeltbühne

Genre: Death Metal

Label: Testimony Records

Link: https://www.facebook.com/nightbearer

Bandmitglieder:

Gesang: Michael Torka

Gitarre: Dominik Hellmuth

Gitarre: Tristan Schubert

Bassgitarre: Florian Böhmfeld

Schlagzeug: Manuel Lüke

Wenn sich das Zelt beim Party.San Metal Open Air 2025 in eine glühende Schlacht verwandelt, stehen Nightbearer bereit, den Drachen von der Kette zu lassen. Die Paderborner Death-Metal-Band, die bei Testimony Records unter Vertrag steht, bringt mit wuchtigen Riffs, unbarmherzigen Blastbeats und vielseitigen Vocals alles mit, was kompromisslosen Death Metal ausmacht.

Angeführt von Sänger Michael Torka, dessen Stimme zwischen tiefen Growls und peitschenden Shouts jede Nuance abdeckt, ziehen Nightbearer ihr Publikum sofort in den Bann. Unterstützt wird Torka von den beiden Gitarristen Dominik Hellmuth und Tristan Schubert, die mit schneidenden Riffs und melodischen Akzenten an klassische Dissection-Vibes erinnern, ohne dabei ihre eigene Note zu verlieren. Bassist Florian Böhmfeld liefert das Fundament, während Drummer Manuel Lüke keine Gefangenen macht – seine Blastbeats zertrümmern Mauern und treiben die Songs unbarmherzig voran.

Die Energie im Zelt ist greifbar: Hass, Verdammnis und pure Spielfreude prallen hier aufeinander. Trotz früher Spielzeit füllt sich die Bühne schnell, kurze Ansagen lassen mehr Raum für Songs – genau das, was das Publikum will. Nightbearer liefern kompromisslosen Death Metal mit eigener Handschrift, brutal, dynamisch und mitreißend. Eine Band, der die Zukunft des Genres ohne Zweifel gehört.

