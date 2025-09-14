Hitstax: veröffentlichen neue Single „Damned If I Do“

Vor gut einer Woche erschien die neue Single Damned If I Do der aufstrebenden Hard-Rock-Band Hitstax auf allen großen Streaming-Plattformen weltweit. Der Song ist die erste Auskopplung aus ihrem zweiten Album Rage To Sage, das am 29.05.2025 veröffentlicht wird.

Mit Damned If I Do liefern Hitstax einen wuchtigen, kompromisslosen Track, der die Narben einer schwierigen Vergangenheit thematisiert. Die Band greift die harten Folgen des Aufwachsens in einem zerstörerischen Umfeld auf – musikalisch verpackt in stampfende Riffs, bluesgetränkte Grooves und Vocals, die zwischen Wut und Verletzlichkeit oszillieren.

Textlich zeigt sich der Song schonungslos ehrlich: Es geht um die lähmende Selbstzweifel-Spirale, die Einsamkeit ohne gesunde Beziehungsvorbilder und die bittere Erkenntnis, immer wieder an die falschen Menschen zu geraten. Ein Zyklus aus Schmerz, Wiederholung und Zorn, den die Band ungeschönt vertont.

Damned If I Do ist mehr als nur ein Hard-Rock-Song – es ist kathartische Energie in Reinform, ein Ventil für all jene, die mit den Stimmen der Vergangenheit kämpfen. Für Fans von AC/DC und klassischem australischen Pub Rock ist dies ein Track, der mitten ins Herz trifft und lange nachhallt.