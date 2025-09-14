Prophecy Fest: kündigt erste Bands für 2026 an

Das Prophecy Fest hat den Termin für die 2026er-Ausgabe in der Balver Höhle sowie die ersten Bandnamen bekannt gegeben. Das Prophecy Fest 2026 eröffnet am Donnerstag, dem 3. September, und die letzte Band wird kurz vor Mitternacht am Samstag, dem 5. September auf die Bühne gehen. Der Preis für die 3-Tages-Pässe bleibt unverändert bei 149 € (zzgl. Servicegebühren).

Die 3-Tages-Pässe für das Prophecy Fest 2026 werden im Online-Shop ab Sonntag, dem 14. September 2025, um 00:01 Uhr MESZ erhältlich sein.

Gäste des Prophecy Fests können die 3-Tages-Pässe für 2026 bereits exklusiv während der diesjährigen Veranstaltung am offiziellen Merchandise-Stand erwerben.

Die ersten Bands für das Prophecy Fest 2026 sind ebenfalls angekündigt worden. Für die Balver Höhle haben unter anderen bereits die legendären norwegischen Doomer The 3rd And The Mortal zugesagt, die Sorrow und Tears Laid In Earth mit ihrer zurückgekehrten ersten Sängerin Kari Rueslåtten aufführen werden! Die schwedischen Gothic Metal Veteranen Tiamat präsentieren das von vielen Fans heiß geliebte Durchbruchsalbum Wildhoney (1994) in voller Länge. Die Prophecy Fest Besucherlieblinge Empyrium werden 30 Jahre A Wintersunset… (1996) live auf der Bühne feiern und Mastermind Markus Stock bringt im nächsten Jahr obendrein seine Ambient Black Metal Truppe Sun Of The Sleepless für einen Auftritt mit in die Höhle. Secrets Of The Moon kommen wieder mit Schlagzeuger Thelemnar und Bassist Daevas für eine 20-jährige Jubiläumsshow von Antithesis (2006) zusammen, das zu Recht zu den wichtigsten deutschen Black-Metal-Alben gezählt wird. Damit nicht genug, hat das italienische Neoklassik-Ensemble Camerata Mediolanense die zahlreichen Bitten um ihre Rückkehr für ein sicherlich unvergessliches Konzert erhört. Und obendrein wollen Dornenreich ihr aus zwingenden Gründen leider abgesagtes Metal-Konzert im nächsten Jahr nachholen.

Martin Koller kommentiert: „Wir wollen unseren treuen Gästen, die jedes Jahr teilweise auch von anderen Kontinenten zum Prophecy Fest kommen, erneut die Möglichkeit bieten, sich früh eine Karte zu sichern und ihre Reise weit im Voraus zu planen“, erklärt der Festgründer. „Wir sind zugegeben auch ein wenig stolz, bereits mit der ersten Ankündigung einige spannende Höhepunkte vorstellen zu können. Wir sehen uns hoffentlich auch im nächsten Jahr wieder!“

Folgende Bands wurden bestätigt (in alphabetischer Reihenfolge): The 3rd And The Mortal, Camerata Mediolanense, Dornenreich, Empyrium, Secrets Of The Moon, Sun Of The Sleepless, Tiamat.

Folgende Special Shows wurden angekündigt: The 3rd And The Mortal führen „Sorrow“ und „Tears Laid In Earth“ auf. Tiamat „Wildhoney„-Show. Empyrium feiern 30 Jahre „A Wintersunset…„. Secrets Of The Moon kommen für 20 Jahre „Antithesis” (2006) wieder zusammen. Dornenreich Metal-Show.

Tickets 2026:

3-Tage-Pass 149 Euro (plus 10% Servicegebühren)

Comfort-Pass 75 Euro (plus 10% Servicegebühren)