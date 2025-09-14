Verlosung: zweimal 2 Tickets für das Thronehammer Konzert am 19.09.2025 im Bambi Galore in Hamburg-Billstedt

Time For Metal und das Bambi Galore verlosen zweimal 2 Tickets für das Thronehammer Konzert am 19.09.2025 im Bambi Galore in Hamburg-Billstedt.

Bands: Thronehammer, Wilt

Datum: 19.09.2025

Beginn: 20:30

Ort: Bambi Galore, Hamburg-Billstedt

Tickets: gibt es direkt HIER!

Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 17.09.2025!

Time For Metal und Bambi Galore wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Einsendeschluss

Wednesday 17th of September 2025 12:00:00 AM