Thronehammer - Bambi Galore 2025
Verlosung: zweimal 2 Tickets für das Thronehammer Konzert am 19.09.2025 im Bambi Galore in Hamburg-Billstedt

Einsendeschluss: 17.09.2025

Time For Metal und das Bambi Galore verlosen zweimal 2 Tickets für das Thronehammer Konzert am 19.09.2025 im Bambi Galore in Hamburg-Billstedt.

Bands: Thronehammer, Wilt
Datum: 19.09.2025
Beginn: 20:30
Ort: Bambi Galore, Hamburg-Billstedt
Tickets: gibt es direkt HIER!

Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 17.09.2025!

Time For Metal und Bambi Galore wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Einsendeschluss
Wednesday 17th of September 2025 12:00:00 AM
