Prophecy Fest: kündigt Regeln & Pässe für Camping & Parkplätze an

Die Regeln und Pässe für den Dauerparkplatz (DP), den Tagesparkplatz (TP), den Wohnmobilparkplatz (WP) und auch den Zeltplatz (ZP) ändern sich in diesem Jahr in einigen Details. Die Lage und die Anfahrt bleiben weitgehend gleich. Eine detaillierte Auflistung der benötigten Pässe und Parkmöglichkeiten findet sich weiter unten.

Für alle Parkplätze gilt, dass ein Pass (DP, WP) oder Zugang (TP) für einen Stellplatz erworben werden muss. Sobald alle Stellplätze auf einem Parkplatz besetzt sind, müssen Besucher mit ihren Fahrzeugen auf öffentliche Parkplätze ausweichen.

Der Check-In zum Abholen der Fest-Bändchen und für den Kauf eines „Pass Dauerparken“ befindet sich am Donnerstag zwischen 10:00 – 22:00 Uhr erneut auf dem Parkplatz der Firma Hering eK mit der Adresse Hönnetalstraße 62, 58802 Balve.

Am Freitag von 10:00 – 22:00 Uhr und am Samstag von 10:00 Uhr bis zum Ende des Festivals befindet sich der Check-In für die Fest-Bändchen am Höhlenzugang mit der Adresse Helle 2, 58802 Balve. Den „Pass Dauerparken“ gibt es dann bei der Einfahrtkontrolle.

Mehr Details und was bei einer Ankunft außerhalb der Öffnungszeiten des Check-In zu ist, wird im FAQ erklärt: https://fest.prophecy.de/faq

Das Prophecy Fest bringt dunkle, zukunftsweisende Musik mit einem geistigen Anspruch in die legendäre Balver Höhle, einem der faszinierendsten Kulturorte Deutschlands. Die dreitägige Veranstaltung beginnt am Donnerstag, dem 5. September. Das Prophecy Fest endet mit einem letzten Konzert, das am Samstag, dem 7. September, noch vor Mitternacht beginnt.

Die folgenden Bands wurden für das Prophecy Fest 2024 bestätigt (in alphabetischer Reihenfolge): Alcest & Nicolas Horvath, Arthur Brown, Arð, Austere, Blazing Eternity, Dool, Dymna Lotva, Eïs, Empyrium, Fen, Fortíð, Germ, Hexvessel, In The Woods. …, Neun Welten, Paradise Lost, Perchta, Solstice, Thief, Triptykon, Thurnin, Valborg, Vrîmuot und Wolcensmen.

Der Vorverkauf für das Prophecy Fest 2024 läuft derzeit noch weiter. Ungefähr 95 % aller verfügbaren Tickets haben bereits ihren Besitzer gefunden. Der Ticketpreis wurde auf 139 € festgesetzt. Weitere Details zu den verschiedenen Kategorien finden sich weiter unten.

Prophecy Fest 2024 Tickets sind über diesen Link erhältlich: https://fest.prophecy.de/tickets

Festival-Link: www.facebook.com/events/647346533842482

A. Dauerparkplatz

Lage: Auf dem Gelände des alten Steinbruchs (siehe Karte)

Anfahrt: Über einen ausgeschilderten Weg nach der Einfahrtkontrolle zum Hauptgelände.

Erlaubte Fahrzeuge: PKW, Motorräder

Preis: 10 Euro für „Pass Dauerparken“ (bitte den Betrag passend in bar bereithalten)

Passausgabe: Nur am Check-In

Parkdauer: Während der gesamten Dauer des Fests. Es ist möglich den Parkplatz zwischenzeitlich zu verlassen, aber dann muss bei der Wiedereinfahrt ein neuer „Pass Dauerparken“ für 10 Euro erworben werden.

Entfernung zum Campingplatz: Ca. 750 Meter

B. Tagesparkplatz

Lage: Direkt im Einfahrtsbereich vor der Brücke rechts (siehe Karte)

Anfahrt: Direkt rechts nach dem Abbiegen von der Bundesstraße, noch vor der Einfahrtkontrolle

Erlaubte Fahrzeuge: PKW, Motorräder

Preis: 5 Euro pro Einfahrt (bitte den Betrag passend in bar bereithalten)

Passausgabe: Direkt am Eingang

Parkdauer: Während eines Festtages bis nach dem letzten Konzert. Es ist möglich den Parkplatz zwischenzeitlich zu verlassen, aber bei jeder weiteren Einfahrt müssen erneut 5 Euro bezahlt werden. Für Fahrzeuge, die am nächsten Morgen noch auf dem Gelände stehen, wird ebenfalls eine Gebühr von 5 Euro fällig.

C. Wohnmobilparkplatz

Lage: Nach der Einfahrtkontrolle gleich links

Anfahrt: Nach der Einfahrtkontrolle gleich links wie ausgeschildert

Erlaubte Fahrzeuge: Großfahrzeuge wie Camping-Vans, Minibusse, Wohnmobile, Wohnwagen

Preis: 50 Euro im Vorverkauf oder 60 Euro am Check-In (jeweils inkl. 1 Zeltplatz-Pass)

Passausgabe: Im Online-Vorverkauf erhältlich! Limitiert auf 75 Stellplätze. Falls nach Vorverkauf noch Pässe übrig sind, werden diese vor Ort am Check-In verkauft.

Hinweis: Ohne Pass müssen solche Fahrzeuge auf öffentliche Parkplätze ausweichen

Weiteres: Im Wohnmobil-Pass ist ein Zeltplatz-Pass für eine Person enthalten

Wichtig: Der Wohnmobil-Pass gilt nur für das Fahrzeug. Vorzelte und Pavillons sind nicht erlaubt

Parkdauer: Für die Dauer des Fests.

D. Fahrradstellplatz

Lage: Nach der Einfahrtkontrolle links, neben Wohnmobilparkplatz (siehe Karte)

Anfahrt: Nach der Einfahrtkontrolle links

Erlaubte Fahrzeuge: Fahrräder, E-Roller

Preis: Kostenfrei

Parkdauer: Beliebig bis zum Morgen nach dem Festende

E. Zeltplatz

Lage: Auf der Wiese (siehe Karte)

Anfahrt: Nach der Einfahrtkontrolle zweite Einfahrt links, der Beschilderung folgen

Erlaubte Fahrzeuge: keine

Passausgabe: 15 Euro im Online-Vorverkauf oder 20 Euro am Check-In

Entfernung zum Dauerparkplatz: Ca. 750 Meter

Hinweis: Der Zeltplatz kann nur zu Fuß erreicht werden

Wichtig: Zwischen Einfahrtkontrolle und Dauerparkplatz gibt es keine Haltemöglichkeit

Empfehlung: Mit möglichst leichtem Gepäck anreisen

Tickets 2024

3-Tages-Pass 139 Euro

Komfort-Pass 60 Euro (AUSVERKAUFT)

Zeltplatz-Pass 15 Euro im Online-Vorverkauf oder 20 Euro am Check-In

Wohnmobil-Pass 50 Euro (nur noch weniger der ltd. Pässe vorhanden)

Ticket Shop: https://fest.prophecy.de/tickets

Die Balver Höhle & Anreise

Das im Jahr 2015 gegründete Prophecy Fest war bereits bei seiner ersten Ausgabe ausverkauft. Diese einzigartige Veranstaltung für dunkle und innovative Musik findet in der Balver Kulturhöhle im Hönnetal nahe der Stadt Balve im nordrhein-westfälischen Teil des Sauerlands statt. Die natürlich entstandene Karsthöhle wurde schon vor mehr als 12.000 Jahren zur Altsteinzeit (Paläolithikum) erstmals von Menschen genutzt. In dieser bedeutsamen archäologischen Fundstätte wurden Überreste aus verschiedenen Zeitaltern bis hin zum Mittelalter gefunden. Nach einer germanischen Sage, die in der altisländischen Thidrekssaga überliefert ist, kam der legendäre Schmied Wieland zur Balver Höhle, um von den dort lebenden Zwergenmeistern sein magisches Handwerk zu erlernen.

Die Gravität ihrer langen, teilweise mythischen Geschichte sowie die besondere Akustik der Balver Höhle schaffen eine einzigartige Atmosphäre, die den musikalischen Geist des Prophecy Festes perfekt widerspiegelt.

Weitere Informationen über den Veranstaltungsort, An- und Abreise sowie Camping und Unterkünfte finden sich auf der Webseite des Prophecy Fests: https://fest.prophecy.de

Die Seite wird regelmäßig mit den neuesten Informationen ergänzt.