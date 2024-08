Arch Enemy: veröffentlichen Überraschungssingle „Dream Stealer“

Die schwedischen Extrem-Metal-Titanen Arch Enemy läuten mit der Überraschungssingle und dem Video Dream Stealer ein neues musikalisches Kapitel ein. Dies ist die erste neue Musik seit ihrem Erfolgsalbum Deceivers, das im August 2022 veröffentlicht wurde.

Seht euch das Musikvideo zu Dream Stealer hier an:

https://ArchEnemy.lnk.to/DreamStealer-SingleNe

Michael Amott sagt über die neue Single:

„First new Arch Enemy song we release in a little while and it feels good to be back! It was a blast working on Dream Stealer in the studio, this song just has the high energy and twisted atmosphere that makes it so fun to play! Crank it up, loud and heavy! Metal is immortal!“

Dream Stealer wurde von Jens Bogren gemischt und von Tony Lindgren in den Fascination Street Studios gemastert. Das Video wurde von Patric Ullaeus inszeniert und produziert.

