House Of Protection: haben neue Single „Pulling Teeth“ veröffentlicht

House Of Protection, das neue Projekt von Aric Improta (Schlagzeug) und Stephen Harrison (Gitarre), hat seine Debüt-EP Galore angekündigt, die am 13. September bei Red Bull Records erscheint.

Gleichzeitig haben sie ihre vierte adrenalingeladene Single Pulling Teeth mit einem offiziellen Video veröffentlicht, das im legendären „Well of Death“ gedreht wurde. Bereits im April reiste die Band nach Ahmedabad, Indien, um einen Auftritt in der berüchtigten Karnevals-Sideshow des Landes zu filmen. Aric und Stephen spielten auf dem Boden einer hölzernen Grube, während Stuntfahrer der Schwerkraft trotzten und vertikal um den Brunnen fuhren, während die Einheimischen von oben zusahen.

Das Video Pulling Teeth ist ein weiteres gewagtes Kunststück, das beweist, dass House Of Protection jederzeit bereit sind, kreative Risiken einzugehen und Grenzen zu überschreiten.

„Am ersten Tag, an dem wir das gesamte Team von Red Bull Records trafen, fragten wir sie, ob sie bereit wären, mit uns nach Indien zu fliegen, um in einem „Well of Death“ aufzutreten – eine Idee, an der wir schon seit Jahren saßen. Zu unserer Überraschung waren sie sofort dabei, und wir wussten, dass wir nur noch den richtigen Song brauchten. Nach zwei Schreibsessions mit Jordan [Fish] waren wir mit Pulling Teeth fertig und fanden, dass es der perfekte Song für das Konzept war. Ich glaube, dass wir immer dann am besten performen, wenn die Umgebung ein wenig chaotisch ist, also waren wir gespannt, was passieren würde.

Nach 30 Stunden Reise, einschließlich gestrichener Flüge, Überschwemmungen in unserem Anschlussflughafen (Dubai), einem abgesagten Drehort (wegen einer politischen Kundgebung) und weiteren 16 Stunden Fahrt durch die Wüste zum Ersatzdrehort fanden wir uns schließlich im „Brunnen des Todes“ wieder. Wir haben neun Takes mit einem Live-Publikum gedreht, während sich unser Regisseur zwischen den Aufnahmen übergeben musste und eines der Motorräder inmitten der Aktion absoff. Trotzdem haben wir etwas Besseres zu Tage gefördert, als wir jemals hätten erwarten können. Und wir hatten ein unglaubliches Team vor Ort, das das alles möglich gemacht hat.“

Abgesehen von den visuellen Effekten ist diese „hohes Risiko, hohe Belohnung“-Mentalität eine der Säulen des Sounds der Band. Während das Duo seine Kunst als neu gegründete Band weiter erforscht, haben sie ihren Sound mit jeder Veröffentlichung gedehnt, gebogen und neu erfunden – von der schreienden Wut von It’s Supposed To Hurt bis zur Drum & Bass Traumsequenz auf Being One. Gleichermaßen attrativ für Fans von Metal-Moshpits und Underground-Raves, haben sie sich in ihrer Vielseitigkeit ein kohärentes Chaos bewahrt, das auf der sechs Tracks umfassenden Breakout-EP Galore seinen Höhepunkt findet. Produzent Jordan Fish hat die rohe Instrumentierung perfekt mit einer knackigen Produktion ausbalanciert, so dass Arics und Stephens Gesang zum ersten Mal richtig zur Geltung kommen kann.

Wer auf der Suche nach einer kathartischen Befreiung ist, kann die allerersten Live-Shows von House Of Protection am 24. September im 1720 in Los Angeles und am 15. Oktober im Londoner Underworld erleben. Weitere Konzerte sind in Planung, sodass Anlass zur Hoffnung besteht, dass das Duo auf Sicht auch bei uns zu sehen sein wird.

Galore Tracklist:

1. Pulling Teeth

2. Fuse

3. Learn To Forget

4. Being One

5. It’s Supposed To Hurt

6. Better Off

