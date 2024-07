House Of Protection: präsentieren neue Single mit Video zu „Being One“

Das Projekt von Aric Improta und Stephen Harrison, House Of Protection, hat neu definiert, was es heißt, durchzustarten. Seit der Ankündigung ihrer Band vor etwas mehr als einem Monat, haben sie zwei hochkarätige Singles veröffentlicht, wobei ihre dritte, Being One, nun auf Red Bull Records erschien. Mit einem treibenden Drum-und-Bass-Rhythmus, der von euphorischen Melodien untermalt wird, schaltet das Duo einen Gang zurück und lässt sich von seinen elektronischen Einflüssen leiten. Der hymnische Dance-Track, der von Jordan Fish produziert wurde, unterscheidet sich deutlich von ihrer letzten Single Learn To Forget, ist aber dennoch ein Paradebeispiel für die Komplexität der Musiker und den Energiestoß, den die Hörer von der Band erwarten.

Zur Single sagt Aric:

„Being One war für uns etwas völlig anderes. Ich habe es schon immer geliebt, Drum & Bass zu spielen, also haben Jordan und ich bei den rhythmischen Ideen sofort geklickt. Ich habe das Gefühl, dass sich Steves Gesang im Vergleich zu unseren vorherigen Demos stark verbessert hat und uns eine neue Dynamik für die Zukunft gegeben hat. Dieser Song ist definitiv dafür gemacht, ihn auf einer langen nächtlichen Autofahrt zu hören. Wir haben viel darüber gesprochen, als wir den Text schrieben und das Musikvideo drehten.“

Das offizielle Video, bei dem Kevin Garcia (Spiritbox, Bush, Tinashe) Regie führte, wurde in den letzten Monaten gedreht und hielt Momente fest, in denen sich die Band an einem einzigartigen Ort befand. Vom Singen auf einer Boje mitten im Ozean bis hin zum Trommeln auf einem Vergnügungspark-Karussell erinnert es an die rasanten, frenetischen Szenen aus dem Filmklassiker Koyaanisqatsi von 1981.

House Of Protection, das neue Projekt von Stephen Harrison und Aric Improta, ist ein Zufluchtsort für diejenigen, die sich ihren Impulsen hingeben. Ohne Rücksicht auf Tradition und Form sind sie einem Gefühl gefolgt und haben einen Sound entwickelt, mit dem sie ihre Grenzen weiter als je zuvor verschieben. Indem sie die gar nicht so unterschiedlichen Welten des Hardcore, der Electronica und des Punk überbrückten, schufen sie einen Raum für grenzenlose Kreativität und eine Gemeinschaft, die vom Chaos angeheizt wird.

Durch ihre gemeinsame Erfahrung mit Fever 333, Arics fortlaufende Arbeit mit der experimentellen Rockgruppe Night Verses und Steves Rolle als Gitarrist der kultigen Post-Hardcore-Band The Chariot sind die beiden in der Welt der harten Musik dafür bekannt, dass sie nie Angst vor Extremen haben. House Of Protection ist eine Fortsetzung dieser unverblümten Selbstdarstellung, die in ein knurrendes Gefäß aus Wut, Unsicherheit, Freude und Kreativität abgefüllt ist.

„Wir wollten etwas schaffen, in dem sich alle unsere Ideen, egal wie wild, sicher anfühlen“, sagt Steve. Das ist die Grundlage, auf der House Of Protection aufgebaut wurde und die ihr Publikum mit einem Maß an Furchtlosigkeit und Glückseligkeit ausstattet, dass die Grenze zwischen Publikum und Künstlern verschwimmen lässt. Inspiriert von Bands wie The Smashing Pumpkins, The Prodigy, Alice Glass, Massive Attack, Cocteau Twins und Sleigh Bells, fühlten sich die beiden zu Bands hingezogen, die auf ihre eigene Art und Weise eine gewisse Energie auf die Bühne bringen.

Zusammen mit ihren engen Freunden Nick DePirro (Night Verses) und Jordan Fish (Bring Me The Horizon) schufen sie die ausufernde, eindringliche Debütsingle It’s Supposed To Hurt. „Wir wussten, dass es nicht einfach sein würde, noch einmal von vorne anzufangen, aber dieser Satz wurde zu unserem Ethos. Neu anzufangen war der ganze Sinn der Sache“, sagt Aric. House Of Protection gedeihen an den Rändern der Unberechenbarkeit, wo alles möglich ist, und alle eingeladen sind. Willkommen zu Hause.

