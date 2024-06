House Of Protection: haben ihre neue Single „Learn To Forget“ veröffentlicht

Nachdem die Ankündigung des neuen Projekts von Aric Improta und Stephen Harrison, House Of Protection, für große Aufregung gesorgt hat, meldet sich das Duo nun mit seiner zweiten Single Learn To Forget auf Red Bull Records zurück. Gleich zu Beginn ist es ein thrashiges Stück Hardcore, das mit kreischenden Gitarren und Gesang ausgestattet ist. Ähnlich wie bei ihrem Erstling It’s Supposed To Hurt haben sie mühelos kraftvolle Percussions und Punk-Einflüsse zu einer neuen Marke ungefilterter Energie verschmolzen. Die dynamische Produktion von Jordan Fish (ehem. Bring Me The Horizon) ist die zusätzliche Ebene, die die Single in neue Höhen für eine zweiköpfige Band hebt.

Das dazugehörige Video ist ein weiterer rasanter, optischer Angriff, bei dem House Of Protection im Scheinwerferlicht gefilmt wurde und die Intensität des Songs mit schnellen Schnitten und einer wilden Performance unterstreicht. Unter der Regie von Kevin Garcia und dem Schnitt von Sam Shapiro hält das Video die Messlatte, die das Debütvideo gesetzt hat, hoch und bietet den Zuschauern einen weiteren Einblick in das, was man von den Live-Shows der Band erwarten kann.

Die Band äußert sich: „Learn To Forget fühlt sich für uns als Musiker sehr heimatverbunden an. Das Tempo, die Riffs, die Drum Fills, all das ist an die Musik angelehnt, mit der wir aufgewachsen sind. Wir wollten einen Weg finden, das in unserem Sound beizubehalten, aber nicht dadurch eingeschränkt zu werden. Jordan war wirklich gut darin, Wege zu finden, diese Energie mit der Produktionsästhetik zu verbinden, die wir bei den anderen Tracks verwendet haben. Wir freuen uns auf jeden Fall darauf, es live zu spielen.“

Nach dem Ausstieg aus ihrer früheren Band Fever 333 gründeten Aric und Stephen House Of Protection, um sich einen sicheren Raum zu schaffen, in dem Kreativität und Chaos gedeihen können. Mit ihrer mehrdimensionalen Musik, in der zum ersten Mal jede ihrer Stimmen zu hören ist, haben sie sich der Welt sofort vorgestellt und sind gespannt auf das, was noch kommen wird. House Of Protection wurden von The Guardian, NME, Revolver, Rock Sound, Kerrang! und vielen anderen hoch gelobt und stehen ganz oben auf der Watchlist von 2024. Heute haben sie zudem ihre ersten Tourdaten im LA’s 1720 (24. September) und im Londoner Underworld (15. Oktober) bekannt gegeben.