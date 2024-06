Tidefest am 01.06.2024 im Bambi Galore in Hamburg

Event: Tidefest 2024

Bands: Achelous, Servants To The Tide, Flame, Dear Flame, B.S.T., Sordid Age

Ort: Bambi Galore, Hamburg

Datum: 01.06.2024

Kosten: 25,00 € VVK, 28,00 € AK

Genre: Epic Heavy Metal, Epic Doom Metal, Doom Metal, Thrash Metal

Besucher: ca. 120

Link: https://kulturpalast.live/

Für den heutigen Abend sorgt Servants To The Tide Gitarrist Leo. Zu seinem Geburtstag richtet er ein Konzertabend mit befreundeten Bands aus. Natürlich spielen Servants To The Tide auch selbst. Für Hamburger Verhältnisse viel zu früh startet das musikalische Programm bereits um 18:45 Uhr. Der bekannte Keller ist zu dem Zeitpunkt nur locker gepackt, als das Trio Sordid Age auf die Bühne kommt.

Steht der Abend primär für epische und doomige Klänge, so sorgen Sordid Age für Tempo und Aggressivität. Eine spezielle Thrash-Mischung rumpelt durch den Keller, wo die Band auch durch die rot bekleckste Kleidung des Sängers auffällt. Als Opener für einen langen Abend unterhaltsam, gibt es für das Trio an der einen oder anderen Stelle Luft nach oben. Allen voran die Saitenarbeit ist etwas dünn. Eine zweite Gitarre würde dem Ganzen deutlich mehr Volumen verschaffen.

Es geht Schlag auf Schlag und ein erstes Highlight sind Flame, Dear Flame aus Braunschweig. Das Set besteht aus der bisherigen Veröffentlichung Aegis, wo zwei Songs in mehreren Teilen aufgenommen wurden. Der epische Doom wird von dem Quintett exzellent performt. Allen voran Sängerin Maren erschafft mit ihrer Stimme eine erdrückende Melancholie, die die Meute vor der Bühne mitreißt. Wer im epischen Metal unterwegs ist, der wird über den Namen David Kuri stolpern. Kuri ist Sänger bei der neuen epischen Metal-Hoffnung Writhen Hilt, die im August im Kulturpalast Billstedt zu sehen sein wird. Zu hoffen bleibt, dass Flame, Dear Flame mehr als ein Randprojekt von Kuri ist und weiteres Material der Diskografie zugefügt wird. Heute sind Flame, Dear Flame einer der gefeierten Acts des Abends.

Nach Thrash und epischen Klängen, gibt es von den Lokalmatadoren B.S.T. (Die Abkürzung steht für Blut, Schweiß und Tränen) klassischen Doom mit einer Besonderheit. B.S.T. liefern deutsche Lyrics, die vom Herbst erzählen. Songs wie Der Tod Kommt Näher oder Was Jetzt Noch Bleibt erzählen von der Trostlosigkeit, die sich in vielen Bereichen des Lebens einstellt. Bereits vor dem Gig erzählt Sänger Heiko, dass das Quartett eigentlich sehr witzig und lebensbejahend durch die Weltgeschichte zieht – aber halt nicht auf der Bühne.

Wie Flame, Dear Flame haben auch B.S.T. circa 45 Minuten Spielzeit und liefern die angekündigte dunkle Herbstmelancholie, welche das Publikum vor der Bühne mitnimmt. Bei strahlend blauem Himmel am frühen Abend ein kräftiger Kontrast.

Wer oder was ist Achelous? Wer sich im epischen Metall tummelt, dürfte spätestens über Chris Achelous und seine Band mit der Scheibe The Icewind Chronicles gestolpert sein. 2022 sorgte die griechische Combo für einen starken Output, der unter anderem einige Ohrwürmer parat hat. Das aktuelle Werk nennt sich Tower Of High Sorcery. Die Scheibe knüpft nur bedingt an seinen Vorgänger an. Es geht deutlich experimenteller mit akustischen Einspielungen zur Sache. Zusätzlich sorgen die Vocals von Anastasia Megalokonomou für andere Facetten als auf The Icewind Chronicles.

Am heutigen Abend setzen Achelous auf die epischen Ohrwürmer und verteilen ihr Set gerecht auf die drei bisher veröffentlichten Werke. Northern Winds entpuppt sich dabei als das Highlight und der eingängige Track bringt den gesamten Laden zum Toben. Nach der schweren Kost von B.S.T. eine mehr als willkommene Abwechslung für die Metalheads, die genauso zu Flames Of War oder Savage King abgehen. Die Truppe aus Griechenland zeigt sich zudem als hervorragende metallische Poser, sodass die Stimmung mit der Temperatur minütlich steigt. Dass der Auftritt den Menschen im Club gefallen hat, merken Achelous am Merchstand, in dem die LPs regen Absatz finden.

Der Schlusspunkt steht an. Servants To The Tide stehen auf der Bühne. Bei bisher einem Album mit einer Laufzeit von weniger als 40 Minuten, muss das Quintett etwas mehr anbieten am heutigen Abend. Es gibt neues Material, welches bisher noch nicht veröffentlicht wurde und ein Cover. Hier haben sie sich die Doomer Judas Priest gegriffen. Eine doomige Version von Breaking The Law wäre bestimmt interessant. An einer Geburtstagsfeier geht es mehr ums gemeinsame Grölen, was der Combo mit dem Publikum entsprechend gelingt. Am Mikrofon hat Leo mittlerweile den eigentlichen Sänger Stephan abgelöst. Wenn eh schon der gesamte Laden in Bierlaune ist, dann macht das bekannte North Sea als a cappella Version ebenfalls Spaß. Der Abend endet musikalisch eventuell nicht wertvoll, aber unterhaltsam.

Die Livemusik endet, für die Partylöwen ist der Abend aber noch lange nicht vorbei. Bei einigen Kaltgetränken lassen die Protagonisten die Bands Revue passieren und feiern den Geburtstag von Leo.