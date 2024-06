Garbage: spielen im Juli drei Shows in Deutschland

Garbage kehren nach fünf Jahren endlich wieder nach Europa zurück. Im Juli werden sie drei Konzerte in Deutschland geben. Im letzten Jahr veröffentlichte die Alternative-Rock-Band die EP Witness To Your Love, die den Coversong Cities In Dust der britischen Post-Punk-Band Siouxsie And The Banshees enthält und ihnen damit eine musikalische Hommage widmet.

Bevor die US-Band ihre Europa-Tour startet, haben sie bereits am 05.04.2024 eine Neuauflage ihres Erfolgsalbums Bleed Like Me veröffentlicht. Dieses 2005 erschienene Album ist damit seit April erstmals auf Vinyl erhältlich.

Garbage spielen dieses Jahr auch drei Shows in Deutschland:

02.07.2024 Wiesbaden – Schlachthof

04.07.2024 Berlin – Uber eats Music Hall

05.07.2024 Köln – Palladium

Tickets könnt ihr direkt hier bestellen: https://www.eventim.de/artist/garbage/