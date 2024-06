Kvaen: enthüllen Video/Single „The Ancient Gods“

The Ancient Gods ist die neueste Single der schwedischen Melodic Black/Death Metaller Kvaen. Die fesselnde neue Hymne stammt aus dem bevorstehenden neuen Album der Band, The Formless Fires, das am 21. Juni bei Metal Blade Records erscheinen wird.

Kvaen wird von dem kreativen Mastermind Jacob Björnfot angeführt. Kvaens The Formless Fires ist eine üppige, aber bissig-intensive Erkundung von Schönheit und Gewalt und ein wahres Meisterwerk, das einen inspirierenden Sinn für den Ort ausstrahlt. „Björnfot skillfully balances out anger and darkness with those deathly melancholic melodic loops that characterize the genre mix…“, schreibt Sweden Rock in einer frühen Rezension der Platte. „Kvaen‚s best record so far.“

Mehr noch als auf dem folkigen, Speed-Metal-lastigen Debüt The Funeral Pyre von 2020 oder dem fesselnden, expansiven Nachfolger The Great Below von 2022 werden die ausgedehnten Kiefernwälder und eisigen Seen von Björnfot Heimatstadt Kalixare in den elementaren, düsteren Riffs, kühlen Melodien und windgepeitschten Soli, die sich durch diese acht mächtigen Songs ziehen, kraftvoll beschworen. „Our surroundings — bizarre weather conditions, northern lights etc. — help shape the way we see and hear things. It affects us more than we think“, sinniert Björnfot über den Einfluss seiner Umgebung auf Kvaens exquisit melodiösen, aber reichlich atmosphärischen Black Metal. „I think it’s way better to be raised here than in Stockholm for example. I never liked big cities, except for weekend visits. I don’t like the big city attitude; here we are all calm and down to earth. I am in my thirties and most people have either left or returned. I am not planning on going anywhere soon. I still go to my cabin in the woods of Torne Valley and write a lot of music, especially during the Winter, which can feel very long and sometimes harsh.“

Die faszinierenden Texte von Björnfot tragen zu der eindringlichen Wirkung dieses Albums bei. Wie bei vielen schwedischen Songwritern zeugt auch sein Gebrauch des Englischen von einer Liebe und Sorgfalt für die Sprache, mit der nur wenige Muttersprachler mithalten können. Wenn dieses Album weniger intim und universeller erscheint als die rohe Offenheit seines Vorgängers, dann nur, weil Björnfot ein besseres Händchen für Allegorien hat. Zu einigen der lyrischen Themen erklärt Björnfot: „I love mythology. Basilisk is, for example, the king of serpents but is rarely mentioned by the mainstream. The Perpetual Darkness is about being born different from those who are ’normal.‘ It is also about being a lone wolf and banished from society. That song has become a personal favorite of mine.“ Außerdem behandelt De Dödas Sång (Song Of The Dead) das verstörende Thema des Ättestupa, des altnordischen Selbstmordrituals, bei dem sich ältere Dorfbewohner von steilen Abgründen in den Tod stürzen.

Björnfot kommentiert die neueste Single The Ancient Gods wie folgt: „This song was written right after The Great Below was released. I have always wanted to write a song with super-heavy/tight guitar riffing that’s just easy to listen to while letting the vocals do most of the work. I also unleashed a bit of my inner David Gilmour on the outro.“

Seht euch das Video zu The Ancient Gods von Kvaen hier an:

Das bereits veröffentlichte Video von Kvaen zu The Formless Fires findet ihr hier.

Alle Instrumente auf The Formless Fires wurden von Björnfot komponiert und eingespielt, mit Ausnahme des Schlagzeugs, das von Fredrik Andersson (Ex-Amon Amarth) eingespielt wurde. Die Platte enthält Gastsoli von Sebastian Ramstedt (Necrophobic) auf Traverse The Nether und Chaq Mol (Dark Funeral) auf The Wings Of Death.

Die Trackliste von The Formless Fires findet ihr im Time For Metal Release-Kalender: (Vollansicht hier):

The Formless Fires wird auf CD und in digitalen Formaten sowie auf Vinyl in den folgenden Farbvarianten erhältlich sein:

– 180 g Black

– Dark Midnight Blue Marbled

– Copper Orange Marbled – Ltd. 400

– Dark Violet Marbled – Sound Pollution Exclusive Ltd. 300

– Fiery Orange Red Splatter – Ltd. 300

– Blue Black & White Splatter – Ltd. 200

Kvaen Live:

6/21/2024 Helvete – Oberhausen, DE

6/22/2024 Boarstream Open Air 2024 – Buchenbach, DE

6/23/2024 Nightlife – Frankfurt, DE

8/30-31/2024 Bulasal Metal Fest – Västeräs, SE

5/03/2025 Karmøygeddon Fest – Kopervik, NO

Kvaen – Besetzung:

Jacob Björnfot – alles

Kvaen – Live-Besetzung:

Jacob Björnfot – Gesang/Gitarren

Kristian Gustavsson – Gitarren

Rasmus Rova – Gitarren

Per Lindström – Bass

Fredrik Andersson – Schlagzeug

Kvaen online:

