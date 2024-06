Severe Torture: streamen neues Album „Torn From The Jaws Of Death“

Severe Torture, die ehrwürdigen Fahnenträger des holländischen Death Metal, tauchen in die Abgründe des Old-School-Extremismus ab und veröffentlichen mit Torn From The Jaws Of Death ihr neuestes Studioalbum. Aufbauend auf einem Vermächtnis voller Brutalität ist dieses Album eine Tour de Force von grausamer Präzision, die einen neuen Maßstab für das Genre setzt.

Aufgenommen in den ominösen Torture Compound Studios und von Mendel bij de Leij von MbdL Productions zur tödlichen Perfektion veredelt, ist Torn From The Jaws Of Death ein unerbittlicher Ansturm von zehn Tracks, die Severe Torture in ihrer ganzen Wildheit zeigen. Von der gutturalen Deklaration von The Death Of Everything bis hin zur chaotischen Inbrunst des Titeltracks Torn From The Jaws Of Death ist das Album ein unerbittliches Sperrfeuer, das die Kenner der Brutalität ansprechen wird.

Bereits vor der Veröffentlichung am Freitag, den 7. Juni, konnte das Album von jedem, der es sich gewagt hat, dem Death Metal-Chaos und der Verderbnis zu trotzen, auf dem YouTube-Kanal von Season Of Mist angehört werden:

Torn From The Jaws Of Death – Tracklist:

1. The Death Of Everything

2. Marked By Blood And Darkness

3. Hogtied In Rope

4. Torn From The Jaws Of Death

5. Christ Immersion

6. Putrid Remains

7. The Pinnacle Of Suffering

8. Through Pain And Emptiness

9. Those Who Wished Me Dead

10. Tear All The Flesh Off The Earth

Mehr Infos zu Severe Torture und ihrem neuen Album Torn From The Jaws Of Death findet ihr hier:

Severe Torture sind:

Dennis Scheurs – Gesang

Patrick Boleij – Bass

Damiën Kerpentier – Schlagzeug

Marvin Vriesde – Gitarren & Leads

Thijs van Laarhoven – Gitarren

Severe Torture online:

Official Website: www.severetorture.com

Facebook: https://www.facebook.com/severetorture

Instagram: https://www.instagram.com/severetorture_official/