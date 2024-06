Tales Of Nebelheym: veröffentlichen „Sad Cowboy“

Mit Sad Cowboy hat es ein Liveset-Urgestein nach Jahren endlich auch auf ein Album geschafft. Er ist die vierte Single des neuen Albums Third Eye Blind. Alle Nebelheym-Live-Veteranen kennen ihn bereits und können ihn nun auch zu Hause genießen. Zweifelsfrei ist dies einer der flottesten Tracks der Platte. Wie der Name schon vermuten lässt, finden sich beschwingte Country-Folk Rhythmen und Melodien, die zum Tanzen und Springen animieren. Wir hören die Geschichte eines Cowboys, der vom Pech verfolgt wird, sich dabei aber trotz einiger trauriger Schicksalsschläge nicht unterkriegen lässt. Dabei kann sich jeder selbst ein Bild machen, ob er tatsächlich ein Opfer der Umstände, oder an der ein oder anderen Situation eventuell doch selber schuld ist. Unweigerlich sollte dieser Einblick in die Welt unseres traurigen Reiters für so manchen Lacher sorgen.

Tales Of Nebelheym sind zurück! Mit ihrem dritten Studioalbum A Third Eye Blind beweisen die sieben Stuttgarter einmal mehr ihre unbändige Kreativität und Bandbreite. Dabei entwickeln sie ihren Mix aus akustischen Gitarren, Geigen, Akkordons, Chören und Percussion konsequent weiter und kombinieren diesen mit hymnisch gesungenen Geschichten aus ihrer eigenen Steampunkwelt “Nebelheym”.

Das bei Great Hall Music von Simon Michael Schmitt (Subway To Sally) gemischte Album präsentiert sich in einem modernen Soundgewand und reicht von mystischen Balladen über Seefahrerliedgut bis hin zu Trinkliedern, die zum Mitsingen und Mittanzen einladen. Mit A Third Eye Blind verschieben Tales Of Nebelheym mühelos die Grenzen von akustischem Folk und zeigen, wie ein modernes Folkalbum im Jahr 2024 klingen sollte.

Live:

03.08.2024 – Steampunk Convention – Echternach (LUX)

04.08.2024 – Steampunk Convention – Echternach (LUX)

10.08.2024 – Das Große Treffen – Aach am Bodensee

16.08.2024 – Mittelaltertage Saarbrücken – Saarbrücken

06.09.2024 – Annotopia – Rothenburg an der Fulda

07.09.2024 – Annotopia – Rothenburg an der Fulda

25.10.2024 – Fantasy-Steampunk-Mittelalter-Festival – Bietigheim

26.10.2024 – Fantasy-Steampunk-Mittelalter-Festival – Bietigheim

01.02.2025 – Heymspiel – Asperg