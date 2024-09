House Of Protection: veröffentlichen Single mit Musikvideo zu „Fuse“

House Of Protection, das aufregende neue Projekt von Aric Improta (Schlagzeug) und Stephen Harrison (Gitarre), hat seine mit Spannung erwartete Debüt-EP Galore auf Red Bull Records veröffentlicht. Auf den sechs Tracks, die von Jordan Fish produziert wurden, präsentiert das Duo sein beeindruckendes musikalisches Können in einem zusammenhängenden Paket, das auf allen Zylindern zündet. In nur vier Monaten seit ihrer Gründung hat die Band vier Singles veröffentlicht – It’s Supposed To Hurt, Learn To Forget, Being One und die jüngste Single Pulling Teeth – und damit gezeigt, dass sie sich nicht auf einen Sound festlegen lassen, was ihnen soweit viel mediale Beachtung und Lob einbrachte.

Über die Entstehung von Galore sagen House Of Protection: „Dieses Debüt bedeutet uns sehr viel, da es den Ton dafür angibt, was die Leute von nun an von uns erwarten können: eine Fülle von verschiedenen Stilen und Stimmungen, aber durchweg hohe Energie. Wir hoffen, dass es euch inspiriert. Willkommen zu Hause“.

Die EP enthält zwei neue Tracks, Better Off und Fuse. Letzterer ist ein nostalgischer Rückblick auf die Rave-Szene der 90er, gespickt mit Punk-Attitüde, Rock-Riffs und elektronischen Elementen, die an The Prodigy erinnern. Während sie ihrer hochoktanigen Hardcore-Energie treu bleiben, balancieren sie das Chaos mit Momenten der gesanglichen Gelassenheit aus, so dass es schwer zu glauben ist, dass sie zum ersten Mal auf einem Track gesungen haben. Im offiziellen Video, das veröffentlicht wurde, zeigen Aric und Stephen eine greifbare Performance auf zwei Plattformen in einem überfüllten Untergrundlager.

Aric sagt über den Song: „Fuse ist für mich so etwas wie das Herzstück des Albums. Er hat in den Strophen die rohe elektronische Energie unserer frühen Songs, und dann sind Steves Gesang und Jordans Produktion im Refrain so ein üppiger Kontrast. Es ist wahrscheinlich der Song, zu dem ich am meisten gejammt habe, nachdem wir ihn fertiggestellt hatten“

Das Muskvideo zu dem Song gibt es hier zu sehen:

Bislang wurde jede Facette des Debüts von kreativ komplexen, risikoreichen Musikvideos begleitet, die die Fans in Atem halten. House Of Protection bieten ein ebenso visuelles wie klangliches Erlebnis, und das wird auch bei ihren Liveshows nicht anders sein. Sie werden ihre explosive Energie bei zwei Debüt-Shows auf die Bühne bringen, mit einem neuen Termin in Los Angeles im The Echo am 4. Oktober, gefolgt von einem ausverkauften Auftritt im Underworld in London am 15. Oktober.