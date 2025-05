House Of Protection: veröffentlichen „I Need More Than This“

Das Duo House Of Protection hat I Need More Than This veröffentlicht – die dritte Single ihrer kommenden EP Outrun You All, die am 23. Mai via Red Bull Records erscheint. Nach dem explosiven Track Fire drosseln sie die Geschwindigkeit nun etwas, ohne an ansteckender Energie einzubüßen, für die Aric Improta und Stephen Harrison bekannt sind. I Need More Than This klingt ebenso ätherisch wie kraftvoll und ist sich sicher: „something better must exist.“ Im zugehörigen Musikvideo gehen Performance-Footage und 90s-Grunge-Ästhetik Hand in Hand.

“I Need More Than This is us exploring a mood between really heavy/fast and slow/chill”, kommentieren House Of Protection. “We don’t really have a song like this so it was fun to push ourselves in this way.”

Nur ein Jahr nach ihrem Auftakt gelten House Of Protection schon jetzt als einer der aufregendsten Liveacts, die man derzeit erleben kann. Nach einer Support-Tour mit Bad Omens in Australien und einer Kollaboration mit Architects (Brain Dead), hat die Band nun zudem gerade einen 11 Städte umspannenden Trip mit Poppy durch die USA auf ihrer They’re All Around Us Tour. Allabendlich kamen dabei neue Fans dazu, angefixt von einem berauschendem Live-Erlebnis mit einer Prise Chaos. Ende des Monats werden House Of Protection in ihrer Heimatstadt Los Angeles bei einer speziellen Releaseshow – am 24. Mai, dem Tag des gemeinsamen Geburtstags von Aric und Steve – im legendären Roxy vorstellen.

Im Oktober werden House Of Protection Architects auf ihrer EU/UK-Tour begleiten – schon im Sommer gastieren sie auf einigen der größten europäischen Festivals, unter anderem Download, Reading und Leeds sowie Rock Am Ring/Rock Im Park und Nova Rock. Alle Termine unten in der Übersicht.

Im August wird das Duo zudem einen Zwischenstopp bei den Heavy Music Awards in London einlegen, wo sie in den Kategorien ‘Best International Breakthrough Artist’ und ‘Best Breakthrough Live Artist’ nominiert sind. Ihre erste EP Galore brachte House Of Protection Lob von u.a. The Guardian, Kerrang!, Revolver und mehr ein. Laut.de listete die Band als einen der vielversprechendsten Newcomer-Acts 2025. Die Fähigkeit, schlüssig ein musikalisches Spektrum zwischen hochenergetischem Hardcore und atmosphärischem Trip Hop zu bespielen, macht nun Outrun You All zu einem beeindruckenden Nachfolgewerk.

Outrun You All Tracklist

1. 524å§ł€€|°

2. Afterlife

3. Godspeed

4. I Need More Than This

5. Fire

6. Phasing Out

7. Slide Away

Catch House Of Protection live 2025:

24.05.2025 – (US) Los Angeles, The Roxy

04.06.2025 – (CH) Vaud, Caribana Festival

06.06.2025 – (DE) Nürburgring, Rock am Ring

08.06.2025 – (DE) Nürnberg, Rock im Park

10.06.2025 – (PL) Warschau, Klub Stoloda

11.06.2025 – (CZ) Hradec Králové, Rock For People

12.06.2025 – (AT) Nickelsdorf, Nova Rock

15.06.2025 – (UK) Derby, Download Festival

20.06.2025 – (BE) Dessel, Graspop Metal Meeting

25.06.2025 – (ES) Lugo, Resurrection Fest

27.06.2025 – (NL) Ysselsteyn, Jera On Air

16.08.2025 – (FR) Charleville-Mézières, Cabaret Vert

23.08.2025 – (UK) Reading, Reading Festival

25.08.2025 – (UK) Leeds, Leeds Festival

01.10.2025 – (DE) München, Zenith*

03.10.2025 – (DE) Stuttgart, Porsche Arena*

04.10.2025 – (DE) Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle*

05.10.2025 – (DE) Frankfurt, Festhalle*

07.10.2025 – (NL) Amsterdam, Ziggo Dome*

08.10.2025 – (DE) Hamburg, Barclays Arena*

10.10.2025 – (UK) Manchester, CO-OP LIVE*

11.10.2025 – (UK) Cardiff, Utilita Arena*

12.12.2025 – (UK) London, The O2*

*Architects EU/UK Tour Support