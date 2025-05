Coffin Mulch: haben zweiteilige Remix-Zusammenarbeit mit Mick Harris (Ex-Schlagzeuger von Napalm Death) veröffentlicht

Die britische Death-Grindcore-Band Coffin Mulch hat die neue EP In Dub über At War With False Noise veröffentlicht. Für die EP arbeiteten Coffin Mulch mit Mick Harris zusammen – dem legendären Schlagzeuger von Napalm Death bis zum Album Harmony Corruption aus den 1990ern – der für diesen Anlass zwei Tracks der britischen Band remixte!

In Dub ist als Vinyl in drei verschiedenen Versionen erhältlich:

– Transparent mit rosa und blauen Farbspritzern (limitiert auf 100 Exemplare)

– Hellblau-weißer Wirbel (limitiert auf 100 Exemplare)

– Schwarz (1000 Exemplare)

In Dub zeigt einen der Begründer der New Wave of British Death Metal und den Innovator des Grindcore und der elektronischen Post-Grind-Musik. Gemeinsam sprengen sie die Grenzen und kehren zurück in die Ära des Experimentalismus, die die heutige Metal-Szene längst vergessen hat. Auf dieser EP mit zwei Tracks kreiert Mick Harris die Riffs und Growls von Coffin Mulch und kreiert so einen grotesk-ätzenden elektronischen Angriff, der zwar immer noch im Death-Metal verwurzelt, aber härter ist.

Bei In Dub treffen zwei der derzeit innovativsten Künstler Großbritanniens aufeinander und schaffen die härteste Platte des Jahres 2025!

Old School trifft New School trifft Old School! Coffin Mulch sind seit 2018 zusammen und haben ein Demo, ein Mini-Album, eine 7″-Single und ein komplettes Album veröffentlicht, allesamt mit großem Erfolg. Alle ihre bisherigen Platten wurden komplett in Eigenregie auf dem eigenen Label des Sängers At War With False Noise veröffentlicht. CM tourten mit Carcass, spielten auf Europas größtem Indoor-Festival (Damnation) und haben zwei komplette, selbstgebuchte UK-Tourneen unternommen. Coffin Mulch unterstützen Gleichberechtigung und Vielfalt in der Musik!

Mick Harris war bis 1991 Schlagzeuger und Hauptsongwriter der Grindcore-Pioniere Napalm Death. Er prägte den Begriff „Grindcore“, machte den Blastbeat populär und trug maßgeblich zur Popularität von Death Metal in Großbritannien Anfang der 90er-Jahre bei. Er verließ Napalm Death, um Scorn zu gründen – sein wichtigstes musikalisches Ventil für die nächsten 30 Jahre – und war fasziniert vom Streben nach Extremen außerhalb des Metals. Er trommelte auch auf Klassikern von Painkiller (mit John Zorn und BII Laswell), Defecation, Lull und Quoit.

In Dub Tracklist

1. Chromatic Dissolution

2. Cease To Exist

Originaltitel (dies sind Remixe), ursprünglich aufgenommen im 16 Ohm Studio von Tommy Duffin. Bandfoto von Marilena Vlachopoulou. EP-Cover von Claire Carswell. Logo von Alastair Mabon.