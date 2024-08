Tribulation: kündigen neues Album an und veröffentlichen nächste Single „Tainted Skies“

Die schwedischen Goth-Metal-Maestros Tribulation kündigen stolz die Veröffentlichung ihres kommenden sechsten Studioalbums Sub Rosa In Æternum an, dem ersten Longplayer nach ihrem preisgekrönten Album Where the Gloom Becomes Sound, das 2021 erschienen ist.

Um die aufregenden Neuigkeiten zu feiern, veröffentlicht die Band eine neue Single und ein Lyric-Video von Sub Rosa In Æternum, namens Tainted Skies.

Gitarrist Adam Zaars kommentiert die Veröffentlichung der neuen Single und des Lyric-Videos:

„The old and the new. Tainted Skies is a fairly straight forward Tribulation song written by Joseph. He gives the whole sound his own spin and takes us through murky depths and shadowy skies, from death to new life.“

Auf Sub Rosa In Æternum beschwören Tribulation eine neue Bestie herauf: Teilweise psychologischer Horror des italienischen Kinos, teilweise hagerer britischer Goth und teilweise Art Deco Opulenz, Sub Rosa In Æternum ist eine lodernde Fackel an einem wolkenverhangenen, skelettartigen Himmel. Weitere Informationen werden bald bekannt gegeben!

