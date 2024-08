Hanabie.: veröffentlichen neue ‚Harajuku-Core‘ Single „Metamorphose!“

Die Harajuku-Core-Vorreiter Hanabie. haben ihren neuen Banger メタ盛るフォーゼ!/ Metamorphose! veröffentlicht.

Seht euch das Video zu Metamorphose! hier an:

Stream der neuen Single hier:

Metamorphose! ist der bisher härteste und eingängigste Track der Band und ist inspiriert von Superhelden und dem Kampf gegen die Mächte der Finsternis.

Sängerin Yukina sprach über den neuen Song:

„This time it’s a Hanabie. style hero song! Reminiscent of a bit of those heroes and girl warriors…and magic tales…that we adored as a kid. It’s a powerful, dark and chaotic song! We hope to be your hero! Please have fun listening to every bit of the intricate sounds in this song.“

Hanabie. – Besetzung:

Yukina – Gesang

Matsuri– Gitarre, Gesang

Hettsu – Bass

Chika – Schlagzeug

