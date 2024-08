Zetra: enthüllen das Video zur aktuellen Single „Suffer Eternally“

Nur noch etwas mehr als einen Monat bis zur Veröffentlichung des selbstbetitelten Debütalbums von Zetra am 13. September über Nuclear Blast Records, hat das rätselhafte Duo das Video zu seiner neuesten Single Suffer Eternally veröffentlicht.

Das Video wurde zusammen mit einer Nachricht von Zetra veröffentlicht, die wie folgt lautet:

„Believers come forth.

Bathe in holy light.

We are dragged kicking and screaming into this world.

Fated to fall into a cycle that never ends.

We were born to suffer,

Eternally.“

Das Video zu Suffer Eternally jetzt hier ansehen:

Zetra jetzt vorbestellen und vormerken unter: https://zetra.bfan.link/zetra.ema

Mehr Infos zu Zetra (inklusive der Tourdaten für 2024) und ihrem kommenden selbstbetitelten Album findet ihr hier:

