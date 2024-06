Zetra: enthüllen Video zur neuen Single „Shatter The Mountain“ feat. Sólveig Matthildur von Kælan Mikla

Während der Kult um Zetra weiter wächst, hat das mystische Duo, das im Zentrum des Ganzen steht, sein neuestes Werk enthüllt. Dieser jüngste Einblick in die Welt von Zetra kommt in Form der schimmernden neuen Single Shatter The Mountain, die von Sólveig Matthildur von Kælan Mikla gesungen wird, sowie dem dazugehörigen Video. Der Track stammt aus dem mit Spannung erwarteten, selbstbetitelten Debütalbum, das am 13. September über Nuclear Blast Records erscheinen wird.

Die Botschaft von Zetra hallt nach:

„Join us on a journey into the mind.

Dream of a world.

Become the creator.

The old must be destroyed before the new can arise.

Shatter the mountain. Begin to know.“

