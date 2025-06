Zetra: veröffentlichen Video zur verträumten Single „So“ und zwei weitere B-Seiten-Tracks

Die Synth-Rock-Band Zetra hat ein ätherisches Video zu ihrer aktuellen Single So veröffentlicht. Der traumhafte, hymnische Track ist die erste neue Musik des Duos seit der Veröffentlichung ihres selbstbetitelten Debütalbums im September des letzten Jahres. Das Video wurde von Billy Howard Price inszeniert und bearbeitet.

Seht euch das Video zu So hier an:

Zetra äußern sich dazu:

„Can we believe the lie?

The membrane shudders to the touch

Alive within the mind, a barrier between two worlds.

Will there be peace beyond the veil?

Or is chaos ever raging?

It is so.

Zetra are reborn.“

Zusätzlich haben Zetra am 11. Juni zwei neue B-Seiten-Tracks veröffentlicht, die filmischen Synth-Stücke mit den Titeln Shards Of Power und A Queen Ascends. Hört euch alle Songs hier an: https://zetra.bfan.link/so

Zetra wurden kürzlich mit dem Steve Strange Award von The Great Escape für 2025 ausgezeichnet, nachdem sie letzten Monat beim Festival aufgetreten sind. Der Preis würdigt bahnbrechende neue Talente und das Erbe des ikonischen Musikagenten Steve Strange.

Am vergangenen Wochenende traten Zetra beim Rock Am Ring/Rock Im Park in Deutschland auf, bevor sie für einen Slot beim diesjährigen Download Festival zurück ins Vereinigte Königreich reisen. Das Duo wird zudem Ende Juli die mysteriöse neue Band President in London unterstützen.

Zetra Live-Termine 2025

14th June – Donington, UK – Download Festival

30th July – London, UK – The Garage (Support für President)

