Sound Of Smoke- Phases 

Artist: Sound Of Smoke

Herkunft: Freiburg, Deutschland

Album: Phases

Spiellänge: 46:03 Minuten

Genre: Blues Rock, Psychedelic Rock, Kraut Rock, Stoner Rock

Release: 24.02.2023

Label: Tonzonen Records

Link: https://www.facebook.com/soundofsmoke

Bandmitglieder:

Gesang , Keyboard – Isabelle Bapté

Gitarre – Jens Stöver

Bass – Florian Kiefer

Schlagzeug – Johannes Braunstein

Trackliste:

Shadows Ocean Drive Phases Chasing The Light Empty Streets Candy Sheriff Wheit Raebbit Desert Road Darkness Preacher

Wieder mal so ein Tipp vom Berliner Promo-Pitbull! Sound Of Smoke sind eine Band, auf die man nicht einfach mal so stößt. Da muss man eigentlich drauf hingewiesen werden. Irgendwie so, wie beim Trüffel, den man auch nicht unbedingt so findet, ohne die so genialen Trüffelschweinchen.

Sound Of Smoke kommen aus Freiburg und servieren uns bereits ein Jahr nach ihrem Debüt Tales mit Phases ihr zweites Album, welches am 24.02.3023 beim superben Label Tonzonen Records erschienen ist. Erhältlich ist Phases als CD und farbiges Vinyl (pink marmoriert).

Alleine der Bandname ist schon anziehend, wie mag sich ein Sound Of Smoke denn eigentlich anhören? Ok, da erinnere ich mich doch an meine freakige Phase und denke an Sweet Smoke – Just A Poke 😉 Nein, aber mal im Ernst, das ist doch ein toller Sound, den Sound Of Smoke hier auf ihrem Album Phases entfachen.

Der Opener Shadows lässt mich doch gleich in andere Gefilde entschwinden. Der Song umgarnt mich förmlich, die Schatten auf Shadows entfleuchen und kreuchen umher. Die soulige Stimme von Sängerin Isabelle Bapté umgarnt mich förmlich. Ich möchte aus diesem fünfminütigen Traum überhaupt nicht raus. Das muss ich allerdings, denn ich werde an einen Ocean Drive angeschwemmt. Auch hier psychedelisch wunderbare Stimmung und die Stimme von Isabelle Bapté sorgt dafür, dass ich mich gleich wieder wohlfühle. Irgendwie liegt dieser Ocean Drive auch in den krautigen Seventies. Damit hat mich das Quartett spätestens jetzt. Dass dies nicht einfach nur die eine oder andere Phase ist, beweist direkt im Anschluss Phases, hier verstärkt sich etwas mehr ein orientalischer Einfluss.

Ich erspare es mir, hier jetzt jeden einzelnen Song zu besprechen. Die elf Songs sind eine geniale, abenteuerliche Reise mit einer starken psychedelischen Note für den geneigten Hörer. Man bleibt sehr varianten- und facettenreich und serviert eine ausgeklügelte Klangreise. Die Rhythmusarbeit variiert genauso wie die Keys. Die Gitarre darf durchaus auch einmal subtil härter zum Tragen kommen. Ein toller Spirit liegt über der Platte, bei der es zu Beginn verträumt zugeht, bevor es ausgelassen zugeht und ein Candy die Stimmung hebt. „… ach wäre das Leben traurig, gäbe es keinen Zucker mehr … Zucker zaubert Energie, nimm deshalb mehr …“ Echt Zucker (energiegeladen) der Song, den das Quartett hier präsentiert.

Toller Vintage Seventies Sound, der im Berliner Big Snuff Studio in einer zehntägigen Session komplett analog, mit der Technik aus den 60er & 70er-Jahren, auf Tonband von Szenen-Ikone Richard Behrens (u.a. Kadavar, Elder, All Them Witches, Samsara Blues Experiment) aufgenommen und gemixt sowie im Anschluss von Emanuelle Barreto gemastert wurde.

Dieser Sound steht dem Quartett auch ausgezeichnet in solch einem Blues Rocker wie Wheit Rabbit, der wohl das Ergebnis nach der Einnahme von einem Candy (Zucker) ist. Jetzt haben Sound Of Smoke doch eine Menge Zucker/Energie geladen, die gilt es rauszulassen, denn jetzt sind sie heiß wie ein Wucan 😉 … Das hält bis zum letzten Song an, wo sogar ich zum Prediger werde und als Preacher nur noch verlautbaren kann: kaufen, kaufen, kaufen …