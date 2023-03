Tanith: veröffentlichen Video zur ersten Single vom neuen Album

New York Citys Tanith – Russ Tippins (guitars, vocals), Cindy Maynard (bass, vocals) und Keith Robinson (drums) – haben ihr neues Album Voyage zur Veröffentlichung für den 21. April via Metal Blade angekündigt.

Das Album wurde auf einer analogen 24-Spur-Maschine aufgenommen UND gemastert. Von der Aufnahme bis zur Pressung wurde nichts am Album digitalisiert!

Russ Tippins kennt ihr natürlich von der NWOBHM Legende Satan!

Heute teilt die Band mit euch das Video zur ersten Single Snow Tiger. Schaut es euch hier an:

„Wir freuen uns darüber, dass jeder diesen Track ab sofort hören kann, da er einer unserer Favoriten auf dem Album ist. Wir haben wirklich versucht, den Ante mit diesem einen zu erhöhen! Was das Video angeht, so wollten wir einen Einblick in die Entstehung des Albums geben. Es fängt wirklich den Geist unserer gesamten Zeit im Studio ein.“

Voyage Tracklist:

1. Snow Tiger

2. Falling Wizard

3. Olympus By Dawn

4. Architects Of Time

5. Adrasteia

6. Mother Of Exile

7. Seven Moons (Galantia Pt. 2)

8. Flame

9. Never Look Back

Das Album ist digital, auf CD und in verschiedenen Vinylvarianten erhältlich! Bestellt hier eure Kopien vor: metalblade.com/tanith

Über Tanith:

Es gibt wohl keine Band, die den Geist und den Sound des Hard Rock und Heavy Metal der 70er-Jahre so lebendig hält wie Tanith.

Die 2017 gegründete Band hat sich dieser Ära mit ganzem Herzen verschrieben. Das Ergebnis war das 2019 erschienene, treffend betitelte In Another Time, das sofort Kultstatus erlangte und die Band auf die Landkarte brachte. Nun kehren sie mit Voyage zurück, machen dort weiter, wo sie aufgehört haben und beweisen einmal mehr, dass sie Meister in dieser Nische sind. „Ich wollte mehr vom Gleichen, aber in einer marginalen Weise anders“, erklärt Sänger/Gitarrist Russ Tippins. „Voyage ist der Klang des Universums, das durch das Medium Tanith zur Menschheit spricht. Oder, wenn man so will, Heavy Rock mit zwei Gitarren und zwei Sängern, der euch, wenn ihr in den 1970er-Jahren aufgewachsen seid, dazu bringt, in den nächsten Plattenladen zu hüpfen!“

Während das Debütalbum der Band noch problemlos zustande kam, gab es dieses Mal einige Hürden zu überwinden, allen voran die COVID-19-Blockade, die die Band geografisch aufteilte: Tippins lebte im Vereinigten Königreich, während Sängerin/Bassistin Cindy Maynard und Schlagzeuger Keith Robinson in Brooklyn wohnten. Als das Leben endlich wieder „normal“ wurde und die Band bereit für die Aufnahmen war, kam es zu einem weiteren Paukenschlag: Gitarrist Charlie Newton verließ die Band abrupt am Tag vor Beginn der Aufnahmen.

„Als ein Teil einer Zwei-Gitarren-Band fühlte es sich an, als würde man versuchen, mit nur einem Flügel zu fliegen“, sagt Tippins. „Es passierte so plötzlich, dass wir sprachlos waren. Ich glaube, wir saßen ein paar Tage lang herum und dachten, er würde jeden Moment durch die Tür kommen. Aber schon bald wurde uns klar, dass wir einen Weg finden mussten, diese Platte ohne Charlie zu machen, und ich spreche nicht nur davon, seine Parts zu schreiben. Es geht um den gemeinsamen Traum, den wir mit ihm hatten. Die Überzeugung, die er in diesen Traum einbrachte. Die vierfache Überzeugung, die jetzt auf drei reduziert ist.“

Die Band kehrte zu Excello Recording in Brooklyn und dem Tontechniker Hugh Pool zurück – dieselbe Kombination, die auch bei den Aufnahmen zu In Another Time zum Einsatz kam – und produzierte das Album selbst, wobei Pool den Mix übernahm. Die Sessions machten Tanith viel Spaß, da sie wieder auf Band statt digital aufnahmen und alte Verstärker und Lautsprecher benutzten, um den bestmöglichen Sound für die Instrumente zu finden. „Jeden Tag Zeit zu haben, um in der Musik zu sein, war eine große Sache, und unsere ganze Energie floss in dieses Projekt, auch nachdem wir das Studio verlassen hatten“, sagt Maynard. „Wir dachten und atmeten die Musik, arbeiteten ständig an Teilen und Ideen. Wir kamen insgesamt gut vorbereitet ins Studio, und das gab uns Zeit, verschiedene Sounds für verschiedene Teile auszuprobieren, um genau das zu bekommen, wonach wir suchten.“ Da sie sich auf ihrem Debüt als Band mit zwei Gitarren etabliert hatten, holten sie noch einen weiteren Musiker hinzu, Andee Blacksugar, der vor allem durch seine Tourneen mit Peter Murphy und als Mitglied von KMFDM bekannt ist, jetzt aber auch Mitglied von Blondie ist und mit dem Robinson schon vorher gespielt hatte.

Jetzt, wo das Album fertiggestellt ist, freut sich die Band darauf, dass die Leute es hören, und sie sind überzeugt, dass es sich lohnt, sich die Zeit zu nehmen, um es zu hören – und es zu erleben – in all seiner Old-School-Pracht. Tippins sagt: „Mir fallen im Moment nur zwei andere Rockbands auf der Welt ein, die auf 24-Spur-Analogband aufnehmen. Wenn du bisher nur digital produzierte Musik kanntest, musst du dir Voyage unbedingt auf Vinyl anhören und den Unterschied erleben. Und ich spreche hier nicht von Vinyl, das von mit Pro Tools aufgenommenen Mastern gepresst wurde. Von der Aufnahme bis zur Pressung wurde die Musik auf Voyage zu keinem Zeitpunkt digitalisiert. Es wird dir die Augen öffnen.“

