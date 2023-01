Torpedohead: mit Gast Ryan Roxie im neuem Clip “All Those Wasted Years”

Das Rock ’n‘ Roll Power Trio Torpedohead startet das neue Jahr mit dem brandneuen Videoclip All Those Wasted Years. Neben straightem Rock ’n‘ Roll, der nach vorne brettert und einem Refrain mit Ohrwurmcharakter, der wie Kaugummi klebenbleibt, gibt es noch Ryan Roxie (Alice Cooper) an der Gitarre und Michael Butler (Rock And Roll Geek Show) mit Gastvocals als Bonus dazu!

Die neue Single All Those Wasted Years gibt es ab sofort als Stream, digitalem Download und ist ein Vorgeschmack auf den anstehenden neuen Longplayer von Torpedohead.

Torpedohead leben die Vorstellung eines 70er Stadion Rock ’n‘ Roll Tapes, das über eine trashige 90er-Stereoanlage läuft, um heute digital remastered über die Autobahn zu brettern … Eine explosive Mischung aus messerscharfen Rock ’n‘ Roll Riffs mit erdigem Drive und eingängigen, mehrstimmigen Hooklines, die bei Hörkontakt sofort zünden!

Schaut euch das Video zu All Those Wasted Years hier an:

