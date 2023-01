Lautstärke: erteilen mit energiegeladener neuer Punkrock Videosingle ‚Schöner Tag‘ der Negativität eine Abfuhr

Wer stets das Positive im Blick behält und die negativen Aspekte des Weltgeschehens sowie das Lamentieren der Menschen ausblendet, kann trotzdem einen schönen Tag erleben. Diese Botschaft vermitteln Lautstärke in ihrer neuen Single Schöner Tag, die gestern nebst der dazugehörigen Videoauskopplung über NRT-Records veröffentlicht wurde.

Mit Einflüssen des Punkrock, Ska und des deutschsprachigen Heavy Rock erteilen Lautstärke sämtlichen negativen Gefühlen eine Abfuhr und präsentieren ein audiovisuelles Gesamtwerk, welches den Zuhörer mit den positiven Seiten des Lebens konfrontiert. Im zügigen Geschwindigkeitsrausch des Punkrock melden sich die Rheinländer zurück und begrüßen das Jahr 2023.

Die Gründung der in Euskirchen beheimateten Band Lautstärke lässt sich auf das Jahr 2016 zurückverfolgen. Damals spielten die beiden Gitarristen Tobias Schönbeck und Tim Bielen in der Band New Tape und beschlossen fortan neue musikalische Wege zu gehen. Mit dem Schlagzeuger Marco Rogowski, dem Bassisten Marvin Jordans und dem Sänger André Dederichs vervollständige die aus Euskirchen stammende Band ihr Line-Up und arbeitet seither an gemeinsamen musikalischen Projekten. Noch im selben Jahr wurde mit Zurück Zu Dir die erste EP der Band präsentiert, welche Lautstärke überregionalen Zuspruch einbrachte. Der Bandname könnte passender nicht gewählt sein, denn Lautstärke überzeugen mit souveräner Sozialkritik, melodischen Hymnen und kompromisslosen Rocksongs, die stets Heavy sind-, jedoch auch nicht das Experiment scheuen.

In Eigenregie veröffentlichten Lautstärke im krisenbehafteten Jahr 2020 ihr Debütalbum Vom Morgen Danach, welches der Band einige Auftritte in Clubs, Festhallen und Events ermöglichte sowie wohlwollende Stimmen bei den Kritikern einbrachte. So gewannen die fünf Punkrocker im Jahr 2020 als bester der insgesamt 900 Teilnehmer den Big FM Wettbewerb, welcher der Band einen Slot auf dem legendären Rock Am Ring Open Air ermöglichte. Im selben Jahr unterzeichneten Lautstärke bei dem deutschen Independent Label NRT-Records einen langfristigen Plattenvertrag. Auftritte auf dem Escalate Festival und weitere Clubshows festigen den Ruf dieser dynamischen Combo.

Im Februar 2021 war es dann so weit und Lautstärke präsentieren ihr Debütalbum Vom Morgen Danach in einer erweiterten Deluxe Fassung. Die Band hält sich mehrere Wochen in den TOP 10 der iTunes und Amazon Charts. Im Dezember desselben Jahres wird die EP Zurück Zu Dir neu aufgelegt und mit Schöner Tag am 27. Januar der Grundstein für das kommende zweite Album gelegt. Produziert, gemischt und gemastert wurde Schöner Tag von Frederic Gieselbach, somit ist Schöner Tag das perfekte Futter für Fans von Die Toten Hosen, Die Ärzte oder auch Wizo und Serum 114. Das dazugehörige Video wurde von Gitarrist Tobias Schönbeck und Hoever Film inszeniert und produziert.

Freunde der deutschsprachigen, sozialkritischen Rockmusik können somit den Januar mit einer energischen Mischung aus Punk und Sozialkritik ausklingen lassen. Diverse Konzerte der jungen Formation aus Euskirchen stehen an: So werden sie diesen August unter anderem auch auf dem Innrock Reloaded Festival in Tirol live zu erleben sein.

Wer nun noch mehr über die fünf Jungs aus der Eifel erfahren möchte, sollte folgende Links besuchen.

https://www.bandlautstaerke.de

https://www.facebook.com/LautstaerkeBand