Bauhaus Live mit Rising Glory, Transgression und Lautstærke am 20.05.2022 im Bauhaus in Troisdorf (Vorbericht)

Eventname: Bauhaus Live

Bands: Rising Glory, Transgression und Lautstærke

Ort: Jugendzentrum Bauhaus, Pfarrer-Kenntemich-Platz 29, 53840 Troisdorf

Datum: 20.05.2022

Kosten: 5 € AK

Genre: Death Metal, Heavy Metal, Rock, Punkrock, Deutschrock

Besucher: 150

Veranstalter: Taktart http://taktart-con.de/

Link: https://www.facebook.com/events/280561400765206

Nach Revival und Survival und auch trotz Corona ist die Bauhaus Live Event Serie endlich 2022 wieder da. Am 20.05.2022 heißt es Culturefight im Kuschelclub Bauhaus in Troisdorf. Das Eventjahr startet gleich mit drei Bands verschiedener Stilrichtungen. An diesem Abend werden euch Rising Glory, Transgression und Lautstærke bestens unterhalten.

Die Mönchengladbacher Rising Glory bringen True Heavy Metal und Rock aus den letzten 30 Jahren Musikgeschichte auf die Bühne. Rising Glory bieten sehr zugängliche Songs, die durchaus eine Radiotauglichkeit haben. Man merkt, dass die Jungs Spaß daran haben, ihre Mucke zu spielen und voller Spielfreude sind. True Heavy Rock ’n‘ Roll ist der Titel ihres Albums von 2019, sagt aber schon aus, wo die Reise hingeht. Ein Review zum Album findet ihr hier.

Die Old School Death Metaller Transgression haben seit Ende der Neunziger einige Releases in unterschiedlicher Besetzung veröffentlicht. Mitten in der Coronakrise 2021 sind sie plötzlich wieder da und nehmen keine Gefangenen. Transgression aus Leverkusen haben eine Menge Live-Erfahrung, waren sie doch bereits mit solchen Bands wie Vader, Krisiun, Pungent Stench, Misery Indexb oder Dew-Scented gemeinsam auf der Bühne.

Die Welt mit anderen Augen sehen Lautstærke – so ist jedenfalls die Herangehensweise der Punkrocker aus Euskirchen. Die Kritik an der Gesellschaft, an das Selbst und an die sozialen Normen sind Themen ihrer eingängigen Songs. Melodischer, deutschsprachiger Gesang trifft auf eine harte Mischung aus Punk, Rock, Pop und Metal; und dies mit ordentlicher Lautstærke.

Lasst euch dieses Event im Jugendzentrum Bauhaus nicht entgehen und seid dabei, wenn es am 20.05.2022 das erste Event der Bauhaus Live Serie gibt. Unterstützt die Kulturschaffenden und die Bands in Troisdorf.

Hardtickets zum schmalen Preis von 5 Euro bekommt ihr direkt hier: http://taktart-con.de/