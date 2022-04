Bauhaus Live Troisdorf: kehrt 2022 zurück und öffnet am 20.05.2022 erneut die Tore

Unter dem Motto 7 Dates // 21 Bands // 1 Mission kehrt die beliebte Metal Underground Eventserie Bauhaus Live in Troisdorf 2022 zurück. Auch der Kulturkiller Corona konnte die Veranstalter nicht von ihrem Konzept abbringen, die Eventreihe Bauhaus Live im sogenannten Kuschelclub in Troisdorf fortzuführen.

Die Events für 2022 stehen bereits:

20.05.22 Rising Glory / Transgression / Lautstärke

17.06.22 Johnny Rocky & The Weekend Warriors / Druckphase / Kill Devil

12.08.22 Cold Revenge / Saddiscore

30.09.22 For Your Dawn / Entorx / First Time In Hell

21.10.22 Purify / Leached / Sober Truth

25.11.22 Sober Truth / Mindreaper / Orcus Patera

16.12.22 Flame Rising / Part Of The Crowd / Andi And The Wicked

Die Veranstaltungen finden wie gewohnt hier statt:

Jugendzentrum Bauhaus

Pfarrer-Kenntemich-Platz 29

53840 Troisdorf

Einlass: 19 Uhr / Eintritt: 5,- €

► 5 Min Fußweg vom BHF Troisdorf

Tickets könnt ihr direkt hier bekommen: http://taktart-con.de/produkt/bauhaus-live-troisdorf-ticket/

Zur Geschichte von Bauhaus Live:

Von 2008 bis 2018 veranstaltete TaktArt 118 Konzerte und präsentierte mittlerweile über Hunderte an verschiedenen Bands und deren verschiedenen Subgenres. Hauptaugenmerk von TaktArt liegt und lag auf der Nachwuchsförderung, um diese mit etablierten Live Acts der hiesigen (Köln/Bonner) Szene zu mischen.

Ab 2016 ging das Konzept mehr und mehr auf. Der Kuschelclub erfreute sich wachsender Beliebtheit und avancierte schließlich zum Kult Ausritt für Fans von echter „handmade“ Livemusik. Alle Genres von hart bis zart, von Rock bis Death Metal waren und sind stets willkommen.

Die Revival und Survival Shows zur Kult Eventreihe ebneten den Weg für das Fortführen der Eventreihe Bauhaus Live und es erfolgten im Januar und Februar 2020 gleich zwei weitere Shows. Dann kam der Kulturkiller Corona! Von März 2020 bis jetzt war Corona-bedingt Kulturpause im Kuschelclub. Wie es so im Kuschelclub abgeht, könnt ihr hier im Eventbericht zur Bauhaus Live Revival Edition III vom 20.12.2019 nachlesen!

Nun geht es endlich weiter! Seid dabei, wenn am 20.05.2022 Rising Glory, Transgression und Lautstärke die Eventreihe für 2022 eröffnen.