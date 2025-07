Dortmund Deathfest: Preparty zum Festival am 31.07.2025

Seit die Organisatoren des Death Feast Andernach (Mike und Lukas) 2023 das Dortmund Deathfest erfolgreich aus der Taufe gehoben haben, bekommt Dortmund im Junkyard seine jährliche Death-Metal-Dosis.

Das Dortmund Deathfest 2025 findet am 1. und 2. August 2023 statt. Auf einer Außen- und einer Innenbühne werden über 20 Bands im Junkyard die verwöhnten Death-Ohren zum Glühen bringen.

Bereits einen Tag vorher, am 31.07.2025, findet an gleicher Stelle die Preparty statt. Das Line-Up der Preparty hat es auch schon in sich und man sollte es auf keinen Fall verpassen. Wer zwei Tage feiern kann, der kann bestimmt auch drei Tage feiern. Wer an den beiden Festivaltagen anderweitig Termine wahrnehmen muss, der kann sich allerdings dann die Preparty reinziehen.

Das Line-Up für den 31.07.2025:

– Kataklysm – From USA, formed in 1991

– Stillbirth – From Germany, formed in 1999

– Torture Squad – From Brazil, formed in 1993

– Transgression – From Germany, formed in 1997

Tickets für die Preparty und auch für das Festival bekommt ihr hier.