The Hunna: melden sich mit neuer Single „Hide & Seek“ zurück

Die Alternative-Rock-Band The Hunna meldet sich mit ihrer neuen Single, dem triumphalen und hymnischen Hide & Seek, zurück. Begleitet wird die Single von einem neuen Video, einem fünfminütigen cineastischen Erlebnis, das von Modern Day Auteur inszeniert wurde. Seht es euch hier an:

Sänger und Gitarrist Ryan Potter äußert sich dazu: „Hide & Seek tells a story of a midway transitional part of a relationship. Built from love & compassion of overcoming the trials & tribulations life can throw at two people yet reaching a point of the natural ebb & flow of life that creates a drifting & transformation between the two.“

Mit ihrer ersten neuen Musik seit drei Jahren kehren The Hunna mit einem Paukenschlag zurück. Die Single Hide & Seek wurde von der Band selbst produziert, von Tarrant Shepherd gemixt und von Katie Tavini (Bloc Party, Kids In Glass Houses, Sam Ryder) gemastert.

The Hunna werden als nächstes auf den Hauptbühnen des 2000trees Festivals am 10. Juli und des Y Not? Festivals am 1. August auftreten.

The Hunna – Live-Termine 2025:

01 Aug – Y Not? Festival

03 Nov – SWG3 (Galvanizers Yard), Glasgow w/ Palaye Royale

04 Nov – NX, Newcastle upon Tyne w/ Palaye Royale

05 Nov – The Prospect Building, Bristol w/ Palaye Royale

07 Nov – O2 Victoria Warehouse, Manchester w/ Palaye Royale

08 Nov – Leeds Beckett Students’ Union, Leeds w/ Palaye Royale

09 Nov – O2 Academy Birmingham, Birmingham w/ Palaye Royale

The Hunna haben sich 2015 gegründet, bestehend aus Jack Metcalfe, Ryan Potter und Daniel Dorney. Mit ihren herausragenden Singles Bonfire und She’s Casual eroberten sie schnell die Musikszene. Dank der Unterstützung ihrer globalen Fangemeinde erhielten sie rasch bedeutende Festivalauftritte, darunter die Headline-Show auf der Festival Republic Stage beim Reading & Leeds Festival sowie ein geheimes Set, das eine der größten Menschenmengen bis dato anzog. Zudem traten sie beim BBC Radio 1’s Big Weekend, All Points East und auf Festivals in Europa und Nordamerika auf, neben ihren eigenen ausverkauften Tourneen.

Zu The Hunnas bemerkenswerten Erfolgen gehörte der dreifache Ausverkauf der Brixton Academy sowie der Camden Roundhouse, Rock City, Manchester Apollo und anderen prominenten Veranstaltungsorten. In den USA feierten sie Erfolge mit mehreren ausverkauften Auftritten in ikonischen Locations wie The Troubadour in Los Angeles, Mercury Lounge und Webster Hall in New York.

Für ihr drittes Album I’d Rather Die Than Let You In arbeiteten The Hunna mit dem renommierten Produzenten John Feldmann (Blink-182, Goldfinger, Twenty One Pilots, All Time Low) in Calabasas zusammen und kooperierten mit Künstlern wie Travis Barker (Blink-182), Josh Dun (Twenty One Pilots), Pete Wentz (Fall Out Boy), Phem und anderen. Im Jahr 2022 folgte ihr selbstbetiteltes Album The Hunna, das sie in Zusammenarbeit mit dem Grammy-prämierten Produzenten Gil Norton aufnahmen. Dieses Album markierte ein bedeutendes neues Kapitel für die Band, die von ihrer treuen Fangemeinde, die sie fast ein Jahrzehnt begleitet, geliebt wird.

2025 kehren The Hunna nach einigen Jahren ohne neue Musik mit neuer Energie und ihrem charakteristischen kraftvollen Sound zurück. Bleibt dran für weitere Informationen in Kürze.

The Hunna sind:

Ryan Potter – Gesang/Gitarre

Daniel Dorney – Gitarre

Jack Metcalfe – Schlagzeug

