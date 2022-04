Download Festival am 24.06.2022 am Hockenheimring (Vorbericht)

Festivalname: Download Germany

Bands: Metallica, Five Finger Death Punch, Sabaton, Hollywood Undead, Behemoth, Frank Carter & The Rattlesnakes, Poorstacy, Ghostkid, Holding Absence

Ort: Hockenheimring

Datum: 24.06.2022

Kosten: 139 € (159 € Tribüne-Sitzplatz)

Genre: Black Metal, Heavy Metal, Trash Metal, Postcore, Punkrock

Veranstalter: Live Nation GmbH

Link: https://downloadgermanyfestival.de/

Das Line-Up des ersten Downloadfestivals in Deutschland steht! Am 24. Juni 2022 geben sich folgende Metal- und Rockgrößen das Mikro in die Hand: Die Crossover Phänomene Poorstacy, Ghostkid, die Post Hardcore Überflieger Holding Absence, die britische Punkrock Sensation Frank Carter & The Rattlesnakes sowie Behemoth, Hollywood Undead, Sabaton, Five Finger Death Punch und Headliner Metallica mit ihrem einzigen Deutschlandgig in diesem Jahr.

Nachdem es bereits erfolgreiche Festivalableger vom Downloadfestival in Frankreich und Australien gibt, freute man sich, auch Deutschland jetzt dazuzugewinnen. Eines ist klar: Das Ziel ist, die beste Metal – Hard ’n‘ Heavy – Experience in Deutschland hinzulegen, die man je sah!

Allein Metallica mit ihrer Vormachtstellung auf der Headlineposition und ihrem neu gemasterten Black Album im Gepäck werden für schweißtreibende Stimmung unter dem Publikum sorgen und auch die Jungs von Five Finger Death Punch, festivalexklusiv in Deutschland 2022, haben neben ihren Klassikern auch ihr aktuelles Album F8 mit dabei und freuen sich auf wilde Moshpits und zahlreiche Crowdsurfer.

Der Veranstalter erwartet über 70.000 Besucher. Neben den Tickets für Innenraum und Südtribüne werden auch VIP-Tickets angeboten, die neben Premiumsitzplätzen auch den Zugang zu einer VIP-Lounge mit zahlreichen Vorteilen und Goodies enthalten.

Von acht bis 15 Jahren müssen Kinder und Jugendliche in Begleitung eines Erwachsenen aufs Downloadfestival, ab 16 Jahren ist der Eintritt bis Mitternacht ohne Begleitperson erlaubt.

Schließfächer auf dem Festivalvorplatz ermöglichen das sichere Aufbewahren von Wertgegenständen und Wasserspender auf dem Gelände sorgen für genügend Wasserzufuhr während des Festivals.

Metallica feiern gerade das 30-jährige Jubiläum ihres The Black – Album mit gleich zwei exklusiven Veröffentlichungen im letzten Jahr. Neben der remasterten Edition erschien zusätzlich The Metallica Blacklist, wo 50 Künstler und -innen sich auf das Schwarze Album beziehen und ihre eigenen Interpretationen der Songs präsentieren. Alle Einnahmen des Blacklist Albums gehen zu gleichen Teilen an die All Within My Hands Foundation sowie an 50 gemeinnützige Institutionen, die von den beteiligten Künstlern ausgewählt wurden.

Five Finger Death Punch gehören zu der festen Riege in der Metalbranche und ihre bisherigen sechs Erfolgsalben geben ihnen recht. Auch das aktuelle Album F8 hat alle Chancen dazu und erreichte in der Schweiz, Deutschland, Finnland, Österreich, Kanada und vielen weiteren Ländern die Top Ten. Und live sind die Jungs eh eine Ausnahmeklasse!

Sabaton, die schwedischen Heavy Metaller, sind mit eine der wichtigsten Bands der modernen Metalszene. Zahllose Auszeichnungen und Nominierungen geben ihrem Erfolg recht. Außerdem haben sie seit 2008 ihr eigenes Open Air, das Sabaton Open Air ins Leben gerufen sowie ein Jahr später ihre eigene Sabaton Cruise. Ihr letztes Album The Great War (2019) konnte viele Top Ten Platzierungen feiern.

Eher unkonventionell möchte man die Musik von Hollywood Undead bezeichnen, die scheinbar mühelos Rap, Rock und Elektronik miteinander verbindet. Das Debütalbum von 2008, Swan Songs, erreichte Platinstatus, das aktuelle Werk New Empire Vol. 1 wurde bereits zwei Millionen Mal gestreamt. Das fleißige Touren zahlt sich aus – und jetzt wollen die “Untoten” auch Deutschland erobern!

Behemoth, die polnischen Black Metaller, können in ihrer 27-jährigen Laufbahn bereits auf ihr elftes Werk schauen, I Loved You At The Darkest. Was für viele Blasphemie ist, da hier ein Vers aus der Bibel zitiert wird, feuert die Jungs um Sänger Nergal noch viel mehr in ihrer Leidenschaft für den Black Metal an. Auch die Auseinandersetzungen mit ihrer Kunst in ihrer Heimat sind für Behemoth eher Antrieb als Rückschritt. Vernichtende Salven mit höllischen Riffs und donnernden Trommelkanonen geben dem Album den richtigen Drive und zudem sorgen rockige Einflüsse für mehr Dynamik als sonst. Man darf also gespannt sein, was Behemoth uns da präsentieren!

Frank Carter & The Rattlesnakes, die englischen Punkrocker, sind für ihre rauen Liveshows bekannt, Poorstacy ist bekannt für seinen Punk Rap, Ghostkid ist das neue Projekt von Ex-Eskimo Callboy Sebastian Biesler, der für sein Debütalbum Ghostkid viele namhafte Metal-Gastkünstler gewinnen konnte und die Engländer von Holding Absence letztendlich begeistern mit Post Hardcore und haben schon Downloadfestivalerfahrung in England sammeln können.

Kurzum, für jeden Metalfan ist musikalisch was geboten und wer möchte nicht bei Metallica in der ersten Reihe mit dabei sein? Darum schnell die Karte im Vorverkauf gesichert, noch sind genug zu haben! Die Karten gibt es bei den üblichen Vorverkaufsstellen sowie bei www.downloadgermanyfestival.de direkt. Dort findet man auch alles weitere Wissenswerte rund ums Festival!

Keep rockin’and and don’t forget: We love it loud!