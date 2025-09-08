Final Fortune: feiern am 13.09.2025 „Resurrected“ CD-Release-Party im Jam Club in Koblenz

Die aus dem Koblenzer Raum und der angrenzenden Eifel stammenden Final Fortune haben mit Ressurected ein neues Album am Start. Das wird am 13.09.2025 im Jam Club in Koblenz mit einer großen Release-Party gefeiert. Die Formation rund um Frontmann John Wilde versteht es, kraftvollen Metal mit eingängigen Melodien, ganz im Sinne der Achtziger Heroen zu präsentieren. Zu Recht standen sie schon mit Szenegrößen wie Anvil, Diamond Head oder Oliver Dawson’s Saxon gemeinsam auf der Bühne!

Supported werden Final Fortune an diesem Abend von zwei weiteren Bands:

Purify

Purify dürften wohl das Prädikat als bekloppteste Boygroup erhobenen Hauptes tragen. Das Quartett ist bekannt für derbe Späße, Nonsens und Beleidigungen untereinander und der Zuschauer. Thrash at it’s best, sehr oft auch im Kesselhaus in Wiesbaden als Support für internationale Thrash-Metal-Acts zu sehen. Die unvergesslichen Birthday Bashs von Gitarrist Guido Holstein aka Holzbein in Mainz sind ebenfalls ein Erlebnis. Hate, Fuck, Die ist das Motto der Mainzer Thrasher, deren fünftes Bandmitglied ein gewisser Norbert ist. Den solltet ihr mal in Action erlebt haben!

Rising Glory

Ihre Musik, von Rising Glory ganz unbescheiden als „True Heavy Rock ’n‘ Roll“ betitelt, ist ein wilder Stilmix aus so ziemlich jedem Genre der letzten 34,78 Jahre, das nur irgendwie rockt. Vom Blues bis hin zum Progressive Metal. Natürlich ist der Name Programm. Eine Prise Glam und Theatralik, durchsetzt mit Selbstironie, geben den letzten Schliff.

Hier die Eckdaten:

Wo: Jam Club, Moselring 2-4, Koblenz

Wann: 13.09.2025, Doors open: 19:00 Uhr

Eintritt: 10,00 Euro

Link zum Event: https://www.facebook.com/events/1242634547336010