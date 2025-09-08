Insomniac: Debütalbum „Om Moksha Ritam“ jetzt bei Blues Funeral Recordings erhältlich

Die Post-Doom-Architekten Insomniac aus Atlanta haben am vergangenen Freitag ihr Debütalbum Om Moksha Ritam über Blues Funeral Recordings veröffentlicht. Mit Mitgliedern von Zoroaster, Deceased und Avedissian Pickups laden sie die Hörer ein, ihr Bewusstsein in ein neues Reich voller gewaltiger Riffs und klanglicher Transzendenz zu verschieben.

Das Debütalbum Om Moksha Ritam bietet eine beeindruckende Mischung aus schwerem Psych-Rock. Begleitend dazu sind die neuen Videos zu Awakening und Mountain erschienen.

Jadd Shickler, der Gründer von Blues Funeral Recordings, äußert sich begeistert: „Om Moksha Ritam doesn’t feel like a first album, but something more timeless, as though Insomniac are plugged straight into the thrumming pulse of the universe – it’s always been here, and will continue on into eternity. That’s why we had no choice but to bring this record into the world as soon as we heard it. We can’t wait for fans of King Buffalo, REZN, The Black Angels and Dead Meadow to experience this transcendent first statement.“

Das beeindruckende Debüt Om Moksha Ritam ist ein Konzeptalbum, das die Hörer auf eine klangliche und spirituelle Reise durch verschiedene extreme Umgebungen mitnimmt und dabei ihre Entschlossenheit, Prinzipien und ihr Engagement auf die Probe stellt.

Leider musste die Band kürzlich den plötzlichen Tod von Gitarrist und Gründungsmitglied Mike Morris verkraften. In diesem Sinne haben Insomniac beschlossen, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen und ihre Musik in seinem Gedenken mit der Welt zu teilen. „This music was so important to him, and to us, that we knew it was exactly what he would have wanted. The path, we must keep on.“

Insomniac – US Fall Tour 2025

9/16 – Birmingham, AL @ Firehouse

9/17 – Memphis, TN @ The Hi-Tone

9/18 – Dallas, TX @ Armoury DE

9/19 – Austin, TX @ Ripplefest

9/20 – Houston, TX @ 19th Hole

9/21 – Pensacola, FL – The Handlebar*

10/16 – Asheville, NC @ The Odd*

10/17 – Raleigh, NC @ The Pour House*

10/18 – Brooklyn, NY @ TV Eye*

10/19 – Cambridge, MA @ Sonia*

10/21 – Philadelphia, PA @ Milk Boy*

10/22 – Baltimore, MD @ Metro Gallery*

10/23 – Youngstown, OH @ Westside Bowl*

10/24 – Detroit, MI @ Sanctuary*

10/25 – Chicago, IL @ Reggies Music Joint*

10/26 – Milwaukee, WI @ X-Ray Arcade*

10/28 – Lawrence, KS @ Bottleneck*

10/29 – Tulsa, OK @ The Vanguard*

10/30 – Austin, TX @ The Lost Well*

11/31 – New Orleans, LA @ Holy Diver*

11/1 – Panama City, FL @ Mosey’s*

11/2 – Atlanta, GA @ Boggs Social*

* mit Kal-El

Insomniac sind:

Alex Avedissian – Gitarre

Van Bassman – Gesang

Juan Garcia – Bass

Mike Morris – Gitarre, Gesang

Amos Rifkin – Percussion, Gesang

Insomniac online:

https://www.facebook.com/insomniacATL/

https://www.instagram.com/insomniac_atl/