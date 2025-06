Insomnia: das Debütalbum „Om Moksha Ritam“ erscheint am 05.09.2025

Die transzendente Post-Doom-Band Insomniac aus Atlanta, Georgia, hat einen Vertrag bei Blues Funeral Recordings unterzeichnet und wird ihr Debütalbum Om Moksha Ritam am 05.09.2025 veröffentlichen. Gleichzeitig präsentieren sie die fesselnde erste Single Mountain, die bereits auf allen Streaming-Plattformen verfügbar ist. Zudem kündigt die Band eine umfangreiche Tour im Herbst an, die sie gemeinsam mit der skandinavischen Doom-Band Kal-El auf ihrer ersten offiziellen US-Tournee durchführen wird.

Insomniac vereinen sich auf eine Weise, die an das Öffnen eines dritten Auges erinnert, das in das Jenseits blickt. Sie sind wie ein hüpfender Ball im Rhythmus des Universums und fungieren als akustischer Führer jenseits der Grenzen der Wahrnehmung. Die Band entstand in Atlanta, Georgia, als gleichgesinnte Klang- und Gedankenforscher, die Songs in der Frequenz der Erde schreiben. Mit Mitgliedern von Zoroaster, Deceased und Avedissian Pickups bringt das Quintett eine transzendente, den Verstand erweiternde psychedelische Schwere hervor, die das Licht auf die Magie und die seltsame Schönheit wirft, die zwischen Unbewusstheit und Träumen balanciert.

Das Debütalbum Om Moksha Ritam trägt den Namen eines buddhistischen Mantras, in dem Om das universelle Herzschlag, Moksha die Freiheit und Ritam den Rhythmus des Universums symbolisiert. Es ist eine düstere und erhellende Reise, sowohl physisch als auch abstrakt, erhaben und transzendent. Insomniac schwebt zwischen dieser Welt und der nächsten und bewegt sich am Rand des Bewusstseins. Namen wie Rezn, King Buffalo und Dead Meadow kommen einem in den Sinn, wenn man versucht, sie in vertraute Kategorien einzuordnen, doch es ist offensichtlich, dass sie sich nicht in solche Grenzen pressen lassen.

Om Moksha Ritam ist ein Album, das existieren musste, geschaffen von einer Band, die durch Vertrauen in kosmische Harmonie geformt wurde. Jede Reise ist anders, jede Drehung enthüllt eine weitere Schicht. Hier existiert etwas Neues, Einzigartiges und Unvergleichliches, und Insomniac, abgestimmt auf den Rhythmus des Universums, entlassen sich in den Äther und hinterlassen dabei eine transportierend schwere Brillanz.