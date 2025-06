Ravine: das Debütalbum „Chaos And Catastrophes“ erscheint am 20.06.2025 bei Ripple Music

Die neuen Meister des Sludge Metal aus Portland, Oregon, Ravine, präsentieren den drückenden zweiten Track ihres bevorstehenden Debütalbums Chaos And Catastrophes, das am 20.06.2025 bei Ripple Music veröffentlicht wird. HIER! geht es direkt zum Song.

Mit einer Besetzung aus erfahrenen Szene-Veteranen, die weit über ihre Gewichtsklasse hinaus schlagen, liefert dieses kraftvolle Quintett eine peitschende Mischung aus Hardcore Sludge Metal und sumpfigem Doom Blues, die mit Selbstbewusstsein, finsteren Grooves, brillanten, melancholischen Zwillingsgitarren-Harmonien und rauen, Bourbon-getränkten Vocals aufwartet. Dies sollte für Fans von Down, Crowbar und Corrosion Of Conformity ein absolutes Muss sein. Verpasst nicht die vorherige Single Deliver von Ravine an dieser Stelle!

Das Debütalbum Chaos And Catastrophes erscheint am 20.06.2025 bei Ripple Music (LP/CD/digital). Internationale Vorbestellungen sind möglich.

Ravine wurde 2018 im kühlen Nebel von Portland, Oregon, gegründet und entstand aus der gemeinsamen Vision der Gitarristen Nico Schmutz und Justin Morgan, die über ihre Liebe zu Schwergewichten wie Down, Corrosion Of Conformity und Eyehategod zueinander fanden. Mit einer Handvoll Riffs im Gepäck vervollständigten sie schnell die Besetzung mit Schlagzeuger Matt Amott und Bassist Dylan Wills und veröffentlichten ihre selbstbetitelte Debüt-EP mit dem ursprünglichen Sänger Daren Ford, bevor dieser Ende 2020 ausschied.

Im März 2022 fand Ravine ihre neue Stimme in Paul Dudziak, was den Grundstein für ihr nächstes Kapitel legte. Frisch von einer Aufnahmesession im Januar 2024 bei Wrong Way Recording mit Produzent Rob Wrong ist Ravine bereit, ihr Debütalbum Chaos and Catastrophes am 20. Juni über das kalifornische Heavy-Label Ripple Music zu veröffentlichen.