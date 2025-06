Håndgemeng: norwegische Doom’n‘ Roll Krieger veröffentlichen neues Video zu „Medieval Knievel“ aus ihrem gefeierten Album „Satanic Panic Attack“

Die norwegischen Doom’n’Roll Krieger Håndgemeng haben ihr neues, feuriges Video zu Medieval Knievel veröffentlicht, das aus ihrem hochgelobten Album Satanic Panic Attack stammt, welches jetzt bei Ripple Music erhältlich ist.

Die Geschichte: „When the guitarist in Håndgemeng loses his arm in a battle against demons, the band makes a pact with the Devil himself, also known as Medieval Knievel. One blood offering later, they’re back – resurrected, possessed, and ready to party. Fueled by alcohol, heavy metal, and hellfire, they tear through the night on motorcycles.“

Aus den dunkelsten Ecken Oslos kehrt Håndgemeng mit ihrem neuen Album Satanic Panic Attack zurück. Dieses Konzeptalbum thematisiert die Angst und Massenhysterie der 1980er Jahre, oft als The Satanic Panic bezeichnet – ein Phänomen, das von der Angst vor Heavy Metal Musik, Teufelsanbetung und den Vorwürfen subliminaler Botschaften geprägt war, die als Bedrohung für die Gesellschaft wahrgenommen wurden. Satanic Panic Attack ist eine kraftvolle Hommage an die Dunkelheit und Hysterie einer Zeit, in der die Angst vor Heavy Metal ihren Höhepunkt erreichte.

Mit einer Mischung aus klassischem Hard Rock, unbarmherzigem Stoner Doom und einer Prise dreistem Heavy Metal erhebt sich Håndgemeng aus dem Kessel, die Gitarren in der Hand. Riff nach Riff nach Riff werden sie alle Genregrenzen sprengen und dich von den Tiefen der Hölle bis zu den entferntesten Weiten des Weltraums mitnehmen. Und um Himmels willen, spiele diese Platte nicht rückwärts! Sie wurde von Ruben Willem in den Caliban Studios produziert, gemischt und gemastert, mit Artwork von Thomas Moe Ellefsrud.