Thurifer: veröffentlichen neues Video zu „Judgement“

Am 30. Mai wurde die mit Spannung erwartete, fünf Tracks umfassende, EP River Red der finnischen Alternative Metal-Band Thurifer veröffentlicht. Die EP ist ab sofort weltweit zum Streaming verfügbar.

Um die Veröffentlichung zu feiern, hat die Band vergangenen Freitag zusätzlich ein Lyric-Video für den kraftvollen Song Judgement veröffentlicht, das hier angesehen werden kann:

Zur Veröffentlichung ihrer neuen EP erklären Thurifer: „It’s finally out! We’re super excited to bring you our third offering, River Red! Five songs and 24 minutes, featuring singles Seven and Witness. We feel these songs represent the true essence of Thurifer, go check them out!“

Mehr Informationen zu River Red findet ihr hier:

Thurifer online:

https://www.facebook.com/ThuriferOfficial

https://www.instagram.com/thuriferofficial/