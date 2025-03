Thurifer: kündigen neue EP „River Red“ an und veröffentlicht ein Video zur ersten Single

Die finnische Alternative Metal-Band Thurifer hat ihre mit Spannung erwartete neue Single und das dazugehörige Video mit dem Titel Seven veröffentlicht. Zudem wurde die Veröffentlichung ihrer fünf Tracks umfassenden EP River Red für den 30. Mai angekündigt, die einen mutigen neuen Abschnitt in ihrer musikalischen Entwicklung markiert.

Seht euch das Video zu Seven hier an:

Die Band kommentiert: „This is a new era for Thurifer! We are more than excited to bring you our new single from the upcoming EP River Red. Let the seventh wave guide you to the melancholic crush of Seven!“

Das Video zu Seven ergänzt den charakteristischen Stil der Band, der sich durch schwere, groovige Riffs und atmosphärische Melodien auszeichnet. Der Song selbst ist ein Beweis für die Fähigkeit von Thurifer, aggressive Klänge mit eindringlichen Harmonien zu verbinden, ein Markenzeichen ihres Sounds, das von Bands wie Gojira und Mastodon inspiriert ist.

Thurifer, die aus dem Herzen Finnlands stammen, setzen sich aus Sänger und Gitarrist Jukka Salovaara, Lead-Gitarrist Niko Meriläinen, Schlagzeuger Tommi Hirvonen und Bassisten Jukka-Pekka Nissinen zusammen. Gemeinsam präsentieren sie auf ihrer neuesten fünf Songs umfassenden EP eine kraftvolle Klangvielfalt, die sowohl Tiefe als auch Intensität in gleichem Maße bietet.

River Red – Trackliste:

1. Distorted Dream

2. Seven

3. The River Red

4. Witness

5. Judgement

River Red wird am 30. Mai veröffentlicht und erscheint als Eigenproduktion von Thurifer.

Thurifer sind:

Jukka Salovaara – Gesang/Gitarre

Niko Meriläinen – Leadgitarre

Jukka-Pekka Nissinen – Bass

Tommi Hirvonen – Schlagzeug

