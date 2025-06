Stray View: liefern ihre giftige neue Hymne „Vivid“

Stray View sind mit einem beeindruckenden neuen Track zurück. Die schnell aufsteigende Metalcore-Band zieht derzeit die Aufmerksamkeit auf sich, insbesondere mit ihrem neuesten Song Vivid. Der Track bietet eine Welle von messerscharfen Breakdowns und unaufhörlicher Emotion. Seht euch das Video hier an:

Nachdem er zunächst als Teil von Crown The Empire bekannt wurde, tritt Frontmann Dave Escamilla nun mit Stray View selbstbewusst in den Vordergrund, und der Schwung der Band ist nicht aufzuhalten. Mit Vivid betritt die Band selbstbewusst das Rampenlicht und signalisiert ein mutiges neues Kapitel unter dem Banner von Hopeless Records.

Stray View teilen über den neuen Track mit: „To sum it up, It’s about taking the beauty of life for granted… We’re all fixated on perspectives that cause so much disdain and hatred, allowing it to change us in ways we never expected. The hook of the chorus, ‘Why are you shielding your eyes from a life that’s so vivid’ is intended to instigate looking inward and questioning the idea of breaking free from that mentality, recognizing what’s important in life and acting accordingly.“

Stray View ist ein lebendiges musikalisches Kollektiv, das Genregrenzen überschreitet und seinen Zuhörern eine fesselnde Klangreise bietet. Gegründet im Jahr 2023, vereint die Band verschiedene musikalische Einflüsse und kombiniert Elemente aus Rock, Metal, Alternative und elektronischer Musik mit einem Hauch von introspektiver Lyrik. An der Spitze des fesselnden Sounds von Stray View steht Dave Escamilla, dessen eindrucksvolle Vocals über eine dynamische Landschaft aus atmosphärischen Melodien und pulsierenden Rhythmen erheben. Unterstützt wird er von Brandon Rodriguez mit seinem filigranen Gitarrenspiel, Jake Lewis am Bass und den dynamischen Beats von Lukas Vitullo. Gemeinsam schaffen sie ein immersives Erlebnis, das auf einer tief emotionalen Ebene mit dem Publikum resoniert.

Mit einer Vorliebe für das Verfassen von nachdenklichen Texten, die in die Komplexität menschlicher Emotionen und Erfahrungen eintauchen, spiegelt die Musik von Stray View eindringlich die moderne Welt wider. Sie behandelt Themen wie Liebe, Verlust, Introspektion und die menschliche Existenz. Die Band erregte sofort die Aufmerksamkeit von Fans und Labels und unterzeichnete 2024 einen Vertrag mit Hopeless Records, was sie auf neue Höhen katapultierte. Während sie weiterhin wachsen und neue musikalische Horizonte erkunden, bleiben Stray View der Herausforderung verpflichtet, die Grenzen ihrer Kunst zu erweitern und einen bleibenden Eindruck in der Musikwelt zu hinterlassen. Mit ihrer ansteckenden Energie und rohen Leidenschaft werden Stray View einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen.

