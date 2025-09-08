Vøvk: fangen Angst und Hoffnung auf ihrer neuen Single/Video „Mur“ ein

Die ukrainische Progressive Rock/Post-HC Band Vøvk wird am 3. Oktober ihr neues Album Litera über Kontrabass veröffentlichen. Im Vorab präsentiert die Band ihre dritte Single Mur, die von einem monochromen Musikvideo begleitet wird. Der Song spiegelt die emotionale Landschaft der ersten Tage der russischen Vollinvasion wider, als das tägliche Leben auf die engen Flure der Wohnungen reduziert wurde und die Menschen Trost in fragilen Illusionen von Sicherheit suchten. Seht euch das Video hier an:

In einer ausführlichen Erklärung teilt die Band mit: „In the first days of the full-scale invasion, our lives narrowed to the corridors of our apartments, where between two walls we built our own fortresses. Onto mattresses and sleeping bags we slowly dragged books, laptops, dishes – as if trying to fill this space with a new life. Every evening, scrolling through the news feed, we believed that the night would erase the horror, and the morning would bring a different reality, like waking up from a nightmare. These feelings shaped the song Mur – our naïve, almost childlike faith that tomorrow is near, just one dream away.“

Die neue Single Mur von der ukrainischen Band ist eine faszinierende Komposition, die hypnotische Rhythmen und dynamische Kontraste vereint. Mur fängt die Dualität von Angst und Hoffnung ein: Aggression und Spannung stehen in einem spannungsgeladenen Verhältnis zur Schlaflied-artigen Ruhe. Diese Dualität spiegelt sich auch im Titel des Songs wider, der mehrere Bedeutungen trägt. Das begleitende Video veranschaulicht die Schwelle zwischen harter Realität und Traum und bietet einen Einblick in eine Flucht in einen zerbrechlichen, imaginierten Frieden. Als Teil des kommenden Albums symbolisiert Mur das Erwachen – den Durchbruch neuen Lebens durch Verwüstung und verkörpert sowohl Verwundbarkeit als auch Widerstandsfähigkeit.

Weitere Informationen findet ihr hier:

Vøvk sind:

Oleksandr Kuts – Lead- und Backing-Gesang, Bass, Percussion

Yehor Druzenko – Gitarre, Synthesizer

Yevhenii Khrulov – Schlagzeug, Backing-Gesang, Percussion

Vøvk online:

https://instagram.com/vovkband

https://facebook.com/vovkband