Igorrr, Support Otto Von Schirach am 18.04.2022 im Das Bett in Frankfurt am Main

Bands: Igorrr, Otto Von Schirach

Ort: Das Bett, Schmidtstr.12, 60326 Frankfurt am Main

Datum: 18.04.2022

Kosten: 28 € VK, 30 € AK

Genre: Death Metal, Electronic, Breakcore, Trip Hop, Barock

Besucher: 500

Veranstalter: Das Bett

Link: https://bett-club.de/event/igorrr-special-guests-otto-von-schirach-drumcorps/

Setlisten:

Intro + Bulldozer Paranoid Italiano Spaghetti Forever Hollow Tree Nervous Waltz Downgrade Desert Camel Dancefloor Tout Petit Moineau ieuD Parpaing Polyphonc Rust Pavor/Caros/Viande Opus Brain Himalaya Massive Ritual Cheval/Apo/Robert (Zugabe) Very Noise (Zugabe)

Am Ostersamstag noch Dark Folk, Avantgarde / Ambient Doom in Köln, geht es heute, am Ostermontag, für mich in eine Woche mit drei Konzerten in Frankfurt und Mainz, die kaum anspruchsvoller sein könnte. Heute geht es mal wieder ins Das Bett nach Frankfurt, dieses Mal sogar mit meiner Frau. 😉 Das Bett zählt zu meinen Lieblingsclubs und da freue ich mich sehr, nach Lucifer im November letzten Jahres (vor der letzten Corona-Schließung) dieses Mal mit Igorrr einen anderen musikalischen Teufel zu erleben.

Früh genug angereist, merken wir bereits, dass es heute Abend ziemlich voll wird im Das Bett, also kuscheln ist nicht angesagt. Noch nebenan etwas gegessen und dann rein ins Vergnügen. Im Das Bett benötigt man einen tagesaktuellen Testnachweis, den kann man auch in einer Teststation direkt vor der Location machen. Also für die, die keinen vorher gemacht haben, alles kein Problem. Wir selbst haben bereits einen vor der Abfahrt nach Frankfurt gemacht.

Drinnen und draußen ist schon vor Beginn reger Betrieb. Drinnen sehen wir Otto Von Schirach in einer Pelzmütze (ich glaube, es ist Waschbär, kann es aber nicht genau sagen) hinter seinem Merchbereich rege in Aktion. Es wird noch etwas dauern, bis es beginnt.

So ca. zwanzig Minuten nach dem angekündigten Beginn geht Otto Von Schirach kurz einmal nach hinten Backstage. Dann kommt er unspektakulär auf die Bühne und spielt an seinen elektronischen Geräten, die ihn heute Abend begleiten werden. Schnell ist es so weit und der Amerikaner ist bereits mitten in seiner Show. IDM- und Breakcore zum Mitmachen und Abtanzen bringt der Amerikaner mit deutschen und kubanischen Wurzeln, der auch unter den Pseudonymen Blotto Von Crack Rock, Docnuke.com, El Santo, Otto Von Exxon, Otto Von Schitpiss und Otto Von Xerox bekannt ist.

Auf der Bühne rast er hin und her, verzieht Grimassen zu den elektronischen Klängen, lässt seine Stimme teilweise gewaltig verzerren. Der Mann mit der Fellmütze lässt die Temperaturen in der hier fast ausverkauften Location nochmals steigen. Die Fans vor der Bühne gehen richtig ab. Bei dem Song Triangle Bass zeigen alle mit den Händen das Dreieckszeichen, welches er selbst auch auf der Brust trägt. Der Mann, bei dem viele seiner Vibes aus dem Bermuda-Dreieck kommen, weiß seine Fangemeinde prächtig zu unterhalten. Das kommt mir manchmal auch wie Guggemusik on space vor, auch wenn wir in Tipo Tropicana südamerikanischen Fair haben. Bei Otto Von Schirach kreuzen auch schon einmal Dinosaurier auf, wie in When Dynosaurs Rule The Earth. Gegen Ende der Show gibt es sogar noch eine Star Wars Theme Einlage, bevor es heißt: The UFO Is Waiting – I had to go! Den Fans hier hat dieser äußerst durchgedrehte und abgehobene Support sichtbar gefallen.

Es dauert nicht lange mit den Umbauarbeiten bis Igorrr kommen, denn das gesamte Equipment hat bereits abgedeckt vorher auf der Bühne gestanden. Igorrr sollten bereits im letzten Jahr hier sein, aber dann kam ja Polly/Corona zurück. Jetzt endlich sind sie da. Igorrr ist das Projekt des Franzosen Gautier Serre, der es schafft, mit einer Mischung aus Death Metal, Breakcore und Barockmusik eine irre Mischung sowohl auf Platte, als auch auf die Bühne zu bringen. Mittlerweile gilt Igorrr nicht mehr als Projekt, sondern als richtige Band. Ich konnte mir im Vorfeld überhaupt nicht vorstellen, wie man solche Sachen live umsetzen kann. Hier merke ich, dass das live sogar noch geiler ist als auf Platte.

Das ist so gnadenlos genial, das merken wir bereits nach dem kurzen Intro, bei dem Gautier Serre oben erhöht im Hintergrund an seinem DJ-Pult steht. Dann kommt JB Le Bail in Black / Death Metal Aufmachung (Gesicht geschminkt) auf die Bühne und growlt. Mitten in der Show sind wir dann, wenn die Sopranistin Aphrodite Patoulidou mit Totenkopf in der Hand kommt und ihren morbiden Part dazu gibt, um eine perfektes Bulldozer Paranoid Italiano zum Besten zu geben.

Das ist erst der Anfang von einer perfekten Inszenierung, die uns das Quintett (ja Schlagzeug und Gitarre gibt es auch noch) hier gibt. Wir bleiben noch eine Weile in italienischen Gefilden mit Spaghetti Forever. Überwiegend Songs des grandiosen letzten Albums Spirituality And Distortion wie Hallow Tree, Nervous Waltz, Downgrade Desert oder Camel Dancefloor und auch des Vorgängers von 2017 Savage Sinusoid (u.a. Spaghetti Forever, ieuD oder auch Opus Brain) werden gespielt. Ein paar wenige ältere Stücke sind auch auf der Setlist. Gerade das orientalisch orientierte Downgrade Desert mit tollem Gesang von Aphrodite Patoulidou und ritualisierten Growls von JB Le Bail ist der Hammer schlechthin. Die griechische Sopranistin Aphrodite Patoulidou und der auch bei der Black / Death Band Svart Crown tätige Sänger JB Le Bail sind ja erst kurz vor der Tour zu Igorrr gestoßen und haben ihre Vorgänger Laurent Lunoir und Laure Le Prunenec abgelöst.

Die Stimmung hier in der Location ist am Kochen. Alle drängen sich vor der Bühne, die Akteure sind toll in Szene und Licht gesetzt. Als kleinen Gag spielt Gautier Serre beim Outro ieuD die Blockflöte, die ihn Aphrodite Patoulidou reicht.

Solch eine bombastische Show, wie Igorrr sie hier abliefern, sieht man selten. Ich will es mal so sagen: Die Show ist ein Opus Brain, wie der gleichnamige Song, der heute Abend hier auch inszeniert, beinahe hätte ich gesagt gespielt, wird. Gespielt wäre aber untertrieben. Der Gig von Igorrr heute Abend ist eine perfekte Inszenierung, die die Fans doch richtig mitnimmt. Über allem thront im Hintergrund Mastermind Gautier Serre, erhoben am DJ-Pult. Neben ihm steht auf dem Pult der Totenschädel, den Sängerin Aphrodite Patoulidou beim ersten Song in der Hand hielt. Links (vom Publikum aus gesehen) steht Gitarrist Martyn Clément, an der rechten Seite befindet sich Schlagzeuger Sylvain Bouvier. In der Mitte befinden sich entweder gemeinsam oder abwechselnd alleine Sängerin Aphrodite Patoulidou und/oder Sänger B Le Bail

Himalaya Massive Ritual vom Album Spirituality And Distortion beschließt diese (rituelle) Showinszenierung. Es gibt aufgrund des tosenden Applaus aber noch zwei Zugaben, bei dem sich bei abschließendem Very Noise Gautier Serre selbst in Höchstform zeigen darf, bevor alle Akteure nochmals auf die Bühne kommen. Dann ist aber Schluss und der Merchstand wird regelrecht überrannt.

Fazit:

Ich hatte ja schon ein sehr geiles Event hier im Das Bett in Frankfurt erwartet. Die Live-Darbietung von Igorrr überbot jedoch alles erwartete. Eine perfekte Inszenierung, an der sowohl Metalheads (sofern sie open minded und nicht Old School sind), als auch Elektronik-Nerds und Klassik- / Barockfans gemeinsam Spaß hatten und ein Bier zusammen trinken konnten. Etwas verrückt und abgedreht, jedoch ebenso toll der Support von Otto Von Schirach.