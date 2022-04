Kardashev: veröffentlichen neuen Longplayer „Liminal Rite“ am 10.06.2022

Die aus Tempe in Arizona stammende Deathgaze Band Kardashev wird ihr atemberaubendes zweites Album Liminal Rite am 10. Juni über Metal Blade Records veröffentlichen. Heute gibt es die erste Single auf die Ohren und Vorbestellungen werden entgegengenommen.

Die Mission der Band lässt sich am besten wie folgt beschreiben: „Es ist der Versuch, die schönste, schwerste Musik im Metalspektrum zu erschaffen, die sich mit Themen wie Liebe, Verlust und Altruismus beschäftigt.“ Die Band veröffentlichte 2015 ihr Debütalbum Peripety und hat sich seitdem auf kurze Konzeptalben konzentriert, zuletzt 2021 das mitreißende The Baring Of Shadows (Review hier). Sie gehen selten mit vorgefassten Meinungen oder Plänen an die Entstehung eines Albums heran, sondern arbeiten so lange, bis sich das, was sie sich im Allgemeinen vorstellen, manifestiert. Das Ergebnis ist das diesjährige Album Liminal Rite, das elf mitreißende, ergreifende und musikalisch grandiose Stücke enthält.

Das Album beginnt mit dem wunderschönen The Approaching Of Atonement, bevor es in das dicht geschichtete, wogende Silvered Shadows übergeht. Ein Hauch von Tragik liegt über einem Großteil des Albums und fordert bei jeder musikalischen Wendung eine emotionale Reaktion. Liminal Rite ist lyrisch tiefgründig und komplex und konzentriert sich vor allem auf die Stimmung. Gitarrist Nico Mirolla beschreibt die Songs treffend als musikalisch ähnlich wie Freeform-Jazz oder eine progressive Platte, denn: „Die Geschichte steht im Mittelpunkt. Es findet eine wichtige Erzählung statt, die durch die absichtlich dafür entworfenen Klangstrukturen und -qualitäten unterstützt wird.“

Die Platte folgt einer Erzählung, die durch die Spoken-Word-Parts des Schlagzeugers Sean Lang entworfen wurde. „Liminal Rite„, so Mirolla, „erforscht, wie die Vergangenheit uns sowohl verletzen als auch verführen kann und uns auf einen Pfad der Selbstzerstörung führt. Es ist eine anekdotische Geschichte aus der Perspektive eines fiktiven Mannes in seinem späten Leben, die zeigt, dass Wahrnehmung und Realität nicht immer übereinstimmen. Seine Erfahrung vermittelt die Botschaft, dass unser Verstand oft ein falsches Bild von der Vergangenheit zeichnet. Sean ist der Erzähler, der die Wahrnehmung und Erinnerung des Mannes an sein Leben wiedergibt. Das Versagen seines Gedächtnisses, die Natur der Demenz und wie sie in seine Erfahrung hineinspielt, all das wird in den erzählerischen Abschnitten deutlich.“

Während Lang einfach nur seine Parts spricht, verfügt Sänger Mark Garrett über eine phänomenale stimmliche Bandbreite, die von himmlisch und zerbrechlich bis hin zu verschiedenen extremen Metal-Stilen reicht, und er folgt seinem Bauchgefühl, wenn es darum geht, zu entscheiden, welche er einsetzen möchte. „Nico, [Bassist] Alex [Reith] und Sean schreiben Musik, die sich stark auf das emotionale Erzählen von Geschichten konzentriert“, erklärt Garrett. „Aus diesem Grund und weil ich die Vocals erst schreibe, wenn der Rest des Songs fertig ist, fühle ich mich sowohl von den Emotionen des Songs mitgerissen als auch von dem Wunsch, die kathartische Erfahrung des Hörers noch mehr zu unterstützen.“

Im Vorfeld der Veröffentlichung des Albums veröffentlichen Kardashev heute ein Vocal-Playthrough für die erste Single des Albums, Compost Grave-Song. Mirolla sagt zu diesem Track: „Compost Grave-Song beleuchtet den Punkt ohne Wiederkehr im Leben des Verlorenen Mannes, seinen Abstieg in Bedauern, Wut und Wahnsinn. Er ist bei klarem Verstand. Er ist wach. Der Verlorene Mann steht an der Stelle, an der sein Vater vor so vielen Jahren kniete. Schuldgefühle, maskiert durch Wut, packen ihn an der Brust und er verflucht die Erde unter ihm. Der Tod seines Bruders steigt an die Oberfläche seiner Gedanken, wie eine Wolke von Heuschrecken, die ein Feld überschwemmt und reißt, bis aller Hunger gestillt ist. Er umklammert einen Stein und sieht das geisterhafte Abbild der Hand seines Vaters, das dasselbe tut. Bilder der Tragödie, bei der sein Bruder ums Leben kam, überfluten den Verlorenen, und er erinnert sich an den Zorn seines Vaters, als die Wahrheit ans Licht kam. Aber… was war es, dieser schwerwiegende Fehler, der sich durch sein eigenes Handeln manifestierte? Die Erinnerung liegt zu weit unter der Erde, begraben unter Glasscherben und Isolation. Aber dieses Mal wird es anders sein. Diesmal wird er nicht verstoßen werden. Er ist zu Hause, und er würde lieber sterben, als den Verlust seiner Vergangenheit ein zweites Mal zu erleiden.“

Kardashevs Compost Grave-Song könnt ihr hier antesten:

Nachdem das Schlagzeug in Langs Heimstudio aufgenommen wurde, kehrten Kardashev zum Endless Gate Audio in Arizona zurück, um Gitarre, Bass und Gesang aufzunehmen. Anschließend trafen sie sich im The Sound Lair in Tennessee – das erste Mal, dass diese Besetzung zusammen in einem Raum war – um mit Produzent/Mixer Miah Lajeunesse zu arbeiten. Das Album wurde von Ryan Williams gemastert. Die Band holte auch den Saxophonisten Christoph Clöser von Bohren & Der Club Of Gore ins Boot – ein Lebensziel, das Mirolla erfüllt hat – um dem eindringlichen, epischen Schlussstück Beyond The Passage Of Embers eine zusätzliche Note zu verleihen, und Christopher Blaney fügte neben Rieth einige Klavierparts hinzu. Die Mitglieder wagten sich auch auf neues Terrain: Garrett nahm seine eigenen Gesangsharmonien auf, anstatt sich wie bei früheren Veröffentlichungen auf einen Vocoder zu verlassen, Rieth nahm einige Klavierparts auf, und Lang schrieb und nahm die gesprochene Geschichte auf, die das Album durchzieht. Das Album ist in das Coverbild von Faith Veloro gehüllt.



Liminal Rite erscheint auf CD, digital und als LP in den nachstehenden Varianten:

• Misty Rose Marble (US exclusive)

• Light Gray Marbled (US exclusive)

• Pale Blue Grey Marbled (EU exclusive)

• Crimson Marbled Marbled (EU exclusive – ltd to 300 copies)

• Clear Ochre Brown Marbled (EU exclusive – ltd to 200 copies)

• Pastel Blue Marbled (EU exclusive – ltd to 200 copies)

• Clear Lilac Marbled (EU exclusive – ltd to 200 copies)

Vorbestellmöglichkeiten finden sich hier: metalblade.com/kardashev

Liminal Rite Tracklist:

01. The Approaching Of Atonement

02. Silvered Shadows

03. Apparitions In Candlelight

04. Dissever

05. Lavender Calligraphy

06. The Blinding Threshold

07. Compost Grave-Song

08. Cellar Of Ghosts

09. Glass Phantoms

10. A Vagabond’s Lament

11. Beyond The Passage Of Embers

Kardashev:

Nico Mirolla – Guitars

Mark Garrett – Vocals

Alex Rieth – Bass

Sean Lang – Drums

Follow Kardashev:

https://kardashevband.com

https://www.facebook.com/Kardashevband