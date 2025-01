Sober Truth: Single „Shining“ als Vorgeschmack zum kommenden Album „Goddess“

Als Vorgeschmack und Zückerli auf das Album Goddess ist am 19. Januar 2025 die neue Single Shining von Sober Truth erschienen. Verfügbar ist Shining über alle bekannten Streaming-Plattformen. Mit Shining reiht sich ein weiterer starker Track in die Liste der bisherigen Veröffentlichungen wie Pathfinder, Who Am I und Stunned ein.

„Das Ändern mit Leidenschaft Leben“ Experimentierfreudig. Genreübergreifend. Unkonventionell: Eine kleine Auswahl jener Charakteristika, die den Sound von Sober Truth ausmachen. Sober Truth lassen sich nicht in eine Schublade stecken und stehen für einen einzigartigen Stil, der verschiedene musikalische Einflüsse aufgreift und gekonnt miteinander verbindet.

Ihr dürft euch auf ein Album freuen, das nicht nur mit musikalischer Vielseitigkeit überzeugt, sondern auch mit ehrlichen Emotionen und einer tiefen Leidenschaft für das, was Sober Truth ausmacht: Das stetige Erschaffen neuer musikalischer Welten.

Weitere Informationen und Updates findet ihr auf der offiziellen Band-Website unter sober-truth.com