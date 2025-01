Apocalypse Orchestra: veröffentlichen Video zu „A Plague Upon Thee“ vom neuen Album

Apocalypse Orchestra veröffentlicht die dritte Single Saint Yersinia aus dem kommenden Album A Plague Upon Thee, das am 14. Februar 2025 über Despotz Records erscheinen wird.

Apocalypse Orchestra ist eine schwedische Metal-Band, die meisterhaft mittelalterliche Melodien mit der erdrückenden Kraft des Doom Metal verbindet und so eine epische und atmosphärische Klangwelt schafft, die den Hörer in eine ferne Vergangenheit versetzt.

Jetzt meldet sich die Band mit einer dritten Single namens Saint Yersinia zurück, die aus ihrem kommenden neuen Album A Plague Upon Thee stammt. Seht euch das Video hier an:

Mit ihrer zweiten Veröffentlichung, A Plague Upon Thee, graben sie neue Geschichten aus der Vergangenheit aus, mit Geschichten über eingemauerte Eiferer, Religion und Wissenschaft im Mittelalter und die Plünderung der Hölle! Apocalypse Orchestra liefern unvergessliche Live-Shows, bei denen die Band theatralische Darbietungen, manchmal Schauspieler und Tänzer, Feuer und projizierte Animationen einsetzt, um das Erlebnis zu verstärken und der Show ein Gefühl des klassischen Geschichtenerzählens zu geben.

Bereits erschienen:

Apocalypse Orchestra – Virago

https://www.youtube.com/watch?v=Pl9vg0W8PQg

Apocalypse Orchestra – Glass and Sun

https://www.youtube.com/watch?v=UgVtAlPZnKY

The End Is Nigh (2017): The Garden Of Earthly Delights

https://www.youtube.com/watch?v=5BhUPFwAFQo

