Grand Devourer – Traversing The Void

Artist: Grand Devourer

Herkunft: Hannover, Deutschland

Album: Traversing The Void

Spiellänge: 23:15 Minuten

Genre: Death Metal

Release: 24.01.2025

Label: Kernkraftritter Records

Link: https://www.facebook.com/people/Grand-Devourer

Bandmitglieder:

Gesang – Kai

Gitarre – Henk

Gitarre – Alex

Bassgitarre – Lommer

Schlagzeug – Marvin

Schlagzeug – Norman beim Song Chasing Behemoth



Tracklist:

Circling The Abyss Totalitarian Dominion M777 Awaken The Beast Beneath A Pale Horse Entropic Aura Chasing Behemoth

In Hannover haben sich Grand Devourer zusammengetan, um ihr Debüt Traversing The Void auf die Death Metal Gemeinde loszulassen. Erfahrungen haben die Musiker in den letzten Jahren genug sammeln können und haben in bekannteren Acts in der Region bereits für Furore gesorgt. Jetzt müssen sie selber ihren Mann stehen und schicken dafür sieben Tracks in den Ring, die am 24.01.2025 über Kernkraftritter Records veröffentlicht werden. Das Artwork ist düster gehalten, lässt aber noch keine Subgenre-Einflüsse erahnen. Technisch spielen die Norddeutschen einen recht sauberen Todesblei, der in Doom-Regionen vordringt, ohne die brachialen Death-Salven zu unterdrücken.

Bereits beim Opener Circling The Abyss lassen Grand Devourer die Muskeln spielen. Das Klangbild ist zeitgemäß und die harte Handschrift versetzt den Hörer in rhythmisches Kopfnicken. Bissige Hooks, drückende Basslinien und ein klarer Sound sprechen für die Kunst der fünf Musiker. An vorderster Front kämpft Sänger Kai um die Gunst der Death Metal Fraktion. Die Growls können sofort überzeugen. Die beiden Gitarren schneiden ordentliche Cuts in den tiefen Nebel, während Lommer am Bass für weitere Aerosole sorgt, die langsam vom Boden aufsteigen. Mittendrin immer wieder die sägenden Gitarrenläufe von Henk und Alex. Das Gesamtpaket passt bereits auf diesem kurzen Debüt. Der Fachmann würde sagen „No Filler only Killer“. Da mag auch die kurze Spielzeit die Euphorie nicht bremsen. Awaken The Beast, Beneath A Pale Horse oder auch Chasing Behemoth sind spannende Tracks, die man ohne Abstriche laut aufdrehen kann. Bei Chasing Behemoth übernimmt Norman von Marvin die Felle und bringt das erste Geschoss sicher ins Ziel.