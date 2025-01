Mark Morton: veröffentlicht „Hell & Back“ mit Jaren Johnston von The Cadillac Three

Mark Morton, der renommierte Gitarrist und Songschreiber von Lamb Of God und gefeierte Solokünstler, hat seine neueste Single Hell & Back mit Jaren Johnston von The Cadillac Three veröffentlicht, die hier zu hören ist. Der Track ist eine kraftvolle Mischung aus düsterer Rock-Energie mit Blues-Untertönen, die Marks Wurzeln im Southern Rock und seinen unverkennbaren Musikstil widerspiegelt.

Seht euch dass Video zu Hell & Back hier an:

„Hell & Back was so much fun to cook up! We found just the right balance of southern rock swagger, bluesy grooves, and Outlaw vibes“, sagt Mark. „Jaren is a dear friend of mine and such an incredibly talented songwriter and performer. Our whole process was as laid back and natural as the song sounds.“

„I was so stoked when Mark and his team reached out and said he was coming to town to work“, erzählt Jaren. „I jumped at the chance to write with him and in the process made a great friend. I love the unforced mixture of our individual vibes in Hell & Back and I was really happy we snuck a kick ass breakdown in there!“

Die Zusammenarbeit zwischen Mark und Jaren ist eine nahtlose Verschmelzung ihrer gemeinsamen Liebe zum Southern Rock, und der Song ist ein Beispiel für die rohe Energie und die Chemie, die sie teilen. Mit seinen feurigen Gitarrenriffs und dem ansteckenden Rhythmus ist Hell & Back ein Beweis für Marks sich ständig weiterentwickelnde musikalische Reise, die immer wieder Grenzen überschreitet und neue klangliche Gebiete erkundet.

Hell & Back ist Marks erste Solo-Veröffentlichung seit 2020 und ein zweiter Vorgeschmack auf das, was Mark im Jahr 2025 erwartet, nachdem er kürzlich Lynyrd Skynyrds ‚The Needle And The Spoon mit Neil Fallon von Clutch gecovert hat. Der Track zeigt Marks Fähigkeit, verschiedene Genres nahtlos zu einem kohärenten Sound zu verschmelzen, der sowohl bei langjährigen Fans als auch bei neuen Zuhörern gut ankommt.

Bei Mark Mortons erstem Soloprojekt Anesthetic hat der Gitarrist seine Heavy-Metal-Wurzeln hinter sich gelassen. Bei der Arbeit an diesem neuen Projekt hat sich Mark auf seine Southern-Rock-Einflüsse besonnen, die seine tiefe Wertschätzung für die Musik widerspiegeln, die ihn geprägt hat, als er in der Kleinstadt Virginia aufwuchs, während er gleichzeitig seine dynamische Bandbreite als Künstler unter Beweis stellte.

Mark Morton online:

Website | Instagram | Facebook