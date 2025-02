Ray Of Light: neue Video-Single „City Of Angels“ jetzt verfügbar und Album Salute angekündigt

Ein neuer Stern erstrahlt in der Hard-Rock-Galaxie! Ray Of Light ist eine frische Formation, die eingefleischte Heavy-Rocker und AOR-Fans aufhorchen lassen dürfte. Denn hinter dem vielversprechenden Namen stehen Mitglieder einer Band, die bereits mehrere offizielle Alben unter dem Banner von Frontline veröffentlicht hat – genau genommen acht – und mehrmals kurz vor dem internationalen Durchbruch stand.

Heute ist der Moment gekommen: Ray Of Light zeigen der Welt mit ihrer Video-Single City of Angels, was unter ihrem neuen Namen möglich ist! Dieser echte Leckerbissen für Rock-Gourmets folgt auf den geradlinigen Stampfer Falling To Pieces und das Radio-Juwel Stand Up, die bereits Anfang des Jahres erschienen sind. Gleichzeitig hat die Band ihr Debütalbum in neuer Besetzung veröffentlicht: Salute wurde am 14.02.2025 veröffentlicht!