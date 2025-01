Inhaler: veröffentlichen neue Single „A Question Of You“

Inhaler haben am 17.01.2025 einen weiteren Vorgeschmack auf ihr bevorstehendes neues Album mit der Veröffentlichung der starken neuen Single A Question Of You gegeben. Es ist der dritte Track aus dem brillanten dritten Album Open Wide des Dubliner Quartetts, das am 07.02.2025 über Polydor Records veröffentlicht wird. Er folgt auf die jüngsten Singles Your House und Open Wide und ist ein weiterer Beweis dafür, dass die Band zu sich selbst findet und ihren Sound in mutige neue Richtungen lenkt. Hört den Song hier:

Frontmann Elijah Hewson sagt über A Question Of You: „Das ist für mich ein Liebeslied, in dem es darum geht, dass man ehrlich zu sich selbst sein muss, wenn man ehrlich zu jemandem sein will, wie: ‚Ich muss meinen eigenen Scheiß in Ordnung bringen, damit ich mit anderen Menschen zusammen sein kann‘. Es ist auch eine Seelenverwandtschafts-Sache. Der Chor hat bei diesem Song wirklich alles verändert.“

Aufgenommen in den RAK Studios in London und produziert vom Grammy- und Brit-Award-Preisträger Kid Harpoon, untermauert das neue Album Open Wide den Status von Inhaler als ultimative moderne Gitarrenband, für die jubilierende Pop-Melodien, vertrackte Grooves und Rock’n’Roll-Dynamik keine Fremdwörter, sondern verwandte Geister sind. Die 13 Songs des Albums verfeinern die mitreißenden, euphorischen Singalongs der ersten beiden Alben It Won’t Always Be Like This und Cuts & Bruises zu etwas Vollendetem, einem Album, in dem man sich verlieren kann und bei dem sich jeder Track anfühlt, als könnte er eine große Single werden. Klanglich ist es ein Album, auf dem sich die Vorliebe der Band für T.Rex, frühe MGMT, Prince, Depeche Mode und andere neben den Indie- und Garagenrock-Einflüssen ihrer Jugendzeit einnistet und eine majestätische Feier dessen ist, wer Inhaler sind und was sie alles getan haben, um an diesen Punkt zu gelangen. Die Veröffentlichung des Albums im nächsten Monat fällt mit der bisher größten Tour der Band durch Großbritannien und Irland zusammen, die zwei Headline-Shows in der legendären Brixton Academy und eine Show in Dublin mit 20.000 Zuschauern im Mai beinhaltet.

Die gesamte Tracklist des Albums ist:

1. Eddie In The Darkness

2. Billy (Yeah Yeah Yeah)

3. Your House

4. A Question of You

5. Even Though

6. Again

7. Open Wide

8. All I Got Is You

9. Still Young

10. The Charms

11. X-Ray

12. Concrete

13. Little Things

Seit dem Beginn ihrer Karriere im Jahr 2018 gehören Inhaler zu den größten neuen Namen in der Gitarrenmusik und haben mit stürmischen Chartplatzierungen kommerzielle Erfolge erzielt. Bis heute haben sie weltweit über eine Viertelmillion Platten verkauft und 500 Millionen Streams erreicht. Ihr Debütalbum It Won’t Always Be Like This erreichte Platz 1 in Großbritannien und Irland, während ihr Nachfolger Cuts & Bruises 2023 die irischen Charts anführte und Platz 2 in Großbritannien erreichte. Um diesen Schwung aufrechtzuerhalten, haben die Bandmitglieder und Freunde aus Kindertagen Eli Hewson, Robert Keating, Ryan McMahon und Josh Jenkinson die letzten Jahre auf einer unermüdlichen Welttournee verbracht, bei der sie Bands wie Arctic Monkeys, Pearl Jam, Harry Styles und Kings Of Leon unterstützten und ihre eigenen Shows spielten, darunter eine ausverkaufte Show vor 13.000 Zuschauern in der Dublin 3Arena im letzten Jahr.

Inhaler kehren im Mai für vier Konzerte nach Deutschland zurück.

02.05.2025 – (DE) Munich Zenith

03.05.2025 – (DE) Berlin Columbiahalle

06.05.2025 – (DE) Hamburg Inselpark Arena

07.05.2025 – (DE) Cologne Palladium