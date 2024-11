Inhaler: kehren mit neuer Single „Your House“ zurück

Inhaler haben gerade ihre Rückkehr mit der Veröffentlichung der neuen Single Your House angekündigt. Your House ist eine vom Rock der 70er Jahre inspirierte Hymne mit einem großen Gruppenrefrain, die mit dem Produzenten Kid Harpoon aufgenommen wurde und bei der der House Gospel Choir als Backgroundsänger fungiert. Der Song markiert einen großen Schritt nach vorne für die Band und wurde im Rahmen seiner Premiere als „Hottest Record In The World“ auf Radio 1 veröffentlicht.

„Wir sind eine ehrgeizige Band, die hymnische Musik machen will, besonders wenn sich die Dinge so zerstörerisch anfühlen“, sagt Inhaler-Frontmann Elijah Hewson. „In Your House geht es darum, zu jemandem oder etwas zu gehören, das schlecht für dich ist“, fährt er fort. „Die Strophe ist blasiert, aber der Refrain fühlt sich spirituell an. Ich liebe diesen Kontrast.“

Schaut euch das Musikvideo zu Your House hier an:

Your House bietet zugleich auch den ersten Vorgeschmack auf Inhalers kommendes drittes Album Open Wide, das am 7. Februar 2025 via Polydor Records / Universal Music erscheinen wird. Vorbestellungen sind ab sofort hier möglich.

Seit dem Beginn ihrer Karriere im Jahr 2018 gehören Inhaler zu den größten neuen Namen in der Gitarrenmusik und erzielen kommerzielle Erfolge mit stürmischen Chartplatzierungen. Bis heute haben sie weltweit über eine Viertelmillion Platten verkauft und 500 Millionen Streams erreicht. Ihr Debütalbum It Won’t Always Be Like This erreichte Platz 1 in Großbritannien und Irland, während der Nachfolger Cuts & Bruises 2023 die irischen Charts anführte und Platz 2 in Großbritannien erreichte. Um diesen Schwung aufrechtzuerhalten, haben die Bandmitglieder und Kindheitsfreunde Elijah Hewson, Robert Keating, Ryan McMahon und Josh Jenkinson die letzten Jahre unermüdlich auf Welttournee verbracht, bei der sie Acts wie Arctic Monkeys, Pearl Jam, Harry Styles und Kings Of Leon unterstützten und ihre eigenen Shows spielten. Darunter eine ausverkaufte 13.000 Zuschauer fassende Homecoming-Show in der Dublin 3Arena im letzten Jahr, ihre bisher größte Headline-Show.

Als sie Anfang des Jahres mit der Arbeit an ihrem dritten Album begannen, wurde die Band ermutigt, sich selbst herauszufordern und aus ihrer Komfortzone herauszutreten. Während des Schreibens hörten sie eine breite Palette von Genres – von Techno bis Nick Cave –, die sie dazu inspirierten, mit einem helleren, zeitlosen Sound zu experimentieren, der dem Album Struktur verleiht. Die Aufnahmen in London mit dem Produzenten Kid Harpoon (Harry Styles/Florence And The Machine) gaben ihnen mehr kreative Kontrolle, was sie sehr genossen.

Inhaler befinden sich derzeit auf einer 4-wöchigen Tour durch Nordamerika, wo sie zur Freude ihrer Fans Songs aus ihrem bald erscheinenden neuen Album Open Wide vorstellen werden. Im Mai 2025 kehrt die Band schließlich auch für vier Konzerte nach Deutschland zurück.

02.05.2025 – (DE) Munich, Zenith

03.05.2025 – (DE) Berlin, Columbiahalle

06.05.2025 – (DE) Hamburg, Inselpark Arena

07.05.2025 – (DE) Cologne, Palladium

Wer Open Wide schon jetzt vorbestellt, erhält einen Code für exklusiven Presale-Access zum Tour-VVK.

Inhaler online:

Instagram | TikTok